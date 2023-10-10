Haber Tarihi: 10 Ekim 2023 11:48 - Güncelleme Tarihi: 10 Ekim 2023 11:48

2024 YKS ne zaman? ÖSYM YKS 2024 başvuru tarihleri

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tarihleri gündemi meşgul etmeye devam ediyor. ÖSYM tarafından organize edilen üniversite sınavı YKS, "Temel Yeterlilik Testi (TYT) Alan Yeterlilik Testleri (AYT) Yabancı Dil Testi (YDT)" şeklinde üç oturum şeklinde uygulanmaktadır. İşte ÖSYM sınav takvimi ile 2024 YKS tarihi...

2024 YKS ne zaman? ÖSYM YKS 2024 başvuru tarihleri
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ÖSYM sınav takvimi her yıl güncellenerek yayınlanıyor. Sınav takvimi içerisinde kurum tarafından düzenlenen merkezi sınavlara ne zaman başvuru yapılacağı ve sınavların ne zaman uygulanacağı açıklanıyor. Peki, 2024 ÖSYM sınav takvimi ne zaman açıklanacak? 
2024 YKS NE ZAMAN?
Temel Yeterlilik Testi (TYT) Alan Yeterlilik Testleri (AYT) Yabancı Dil Testi (YDT) şeklinde üç oturumda uygulanan YKS tarihleri henüz belli olmadı.

YKS tarihleri açıklandığında haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

ÖSYM SINAV TAKVİMİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2024 ÖSYM sınav takvim henüz yayımlanmadı.

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi, genellikle sınav takvimini Kasım ya da Aralık ayında yayımlıyor.

2024 yılında organize edilecek; KPSS, DGS, ALES, YKS, YDS ve TUS sınav ve başvuru tarihleri bu açıklamanın ardından netlik kazanacak.

Bu kapsamda bilgiler netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.

Haber ile daha fazlasına ulaşın:
YKS
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