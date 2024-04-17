Haber Tarihi: 17 Nisan 2024 10:27 - Güncelleme Tarihi: 17 Nisan 2024 10:27

2024 TUS sonuçları açıklandı mı? ÖSYM TUS ne zaman açıklanacak?

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Sınavı 17 Mart'ta sona erdi. Tıp Fakültesi mezunları https://sonuc.osym.gov.tr/ sayfasını sonuçlarını sorgulamak için ziyaret ediyor. TUS sonuçları açıklanma tarihi ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 sınav takvimi ile belli oldu. TUS'a ilişkin tüm hesaplama, değerlendirme ve yerleştirme işlemleri bilgisayar ortamında yapıldı. İşte, 1. Dönem TUS sonuçları sorgulama ekranı

2024 TUS sonuçları açıklandı mı? ÖSYM TUS ne zaman açıklanacak?
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Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS/1) sonuçlarının açıklanacağı tarih, sınava katılım sağlayan Tıp Fakültesi mezunları tarafından sorgulanıyor. ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 sınav takvimi sonrasında, bu yılın ilk TUS sınavı sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu. Peki, 2024 TUS/1 sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 

TUS SONUÇLARI AÇIKLANDI!

17 Mart 2024 tarihinde uygulanan 2024 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2024-TUS 1. Dönem) ile 2024 Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı'nın (2024-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem) madde analizleri incelenmiş, cevap anahtarlarının kontrolleri tamamlanmış, itirazlar bilimsel açıdan değerlendirilmiş olup Klinik Tıp Bilimleri Testi Temel Soru Kitapçığı'nda yer alan 28 numaralı sorunun iptal edilmesine karar verilerek değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına 17 Nisan 2024 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

TUS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Adaylar, sonuçlarına "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilecek.

TUS 2024 PUANI NASIL HESAPLANIR?

TUS'a ilişkin tüm hesaplama, değerlendirme ve yerleştirme işlemleri bilgisayar ortamında yapılacak.

Çoktan seçmeli sorulardan oluşan Mesleki Bilgi Sınavında, adayların iki testin her birindeki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecek. Bu ham puanlar, her test için ayrı olmak üzere, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecek.

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacak.

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı tarafından cevabının değişmesi gerektiği tespit edilen sorular olması durumunda, bu doğrultuda güncellenen cevap anahtarı esas alınmak suretiyle puanlama yapılacak.

SINAV SONUÇLARI İLGİLİ DÖNEM İÇİN GEÇERLİ OLACAK

Sınav sonuçları ve sınav sonuçlarına göre bir eğitim programına yerleştirilen adayların hakları yalnız ilgili sınav dönemi için geçerlidir. Adayların hak kaybı yaşamamaları için bir sonraki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınav Sonuçları açıklanana kadar atamalarının yapılarak uzmanlık eğitimine başlamış olmaları gerekmektedir. Ancak durumu, 7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık

Hizmetleri Temel Kanununun Ek 5 inci maddesi kapsamında olan adayların hakları saklıdır.

Adaylar, yerleştirme sonuçları açıklandıktan sonra, yerleştikleri kuruma atanmak için gereken koşulları taşımaları kaydıyla bu kurumlardaki uzmanlık öğrencileri için belirlenen kadrolara atanırlar.

TUS NEDİR?

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı ya da Tıpta Uzmanlık Sınavı, Türkiye'de tıp fakültesi mezunlarının uzmanlık eğitimi için gereken branş seçme sınavıdır. Sınava ayrıca veteriner, eczacılık, kimya, biyoloji veya tıbbi biyolojik bilimler fakültelerinden mezun olanlar da başvurabilir.
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