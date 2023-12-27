2024 Asgari ücret kaç dolar? 17 bin TL kaç dolar?

Asgari ücretin belirlenmesi için son günlere yaklaşılıyor. Aralık ayı içinde belirlenecek olan asgari ücret için son toplantılar bu hafta gerçekleştirilecek. İşsizlik maaşı, staj ücreti, GSS primi, doğum ve askerlik borçlanması, 65 yaş aylığı, kıdem tazminatı, engelli aylıkları da zamlanmış olacak. Peki, 2024 Asgari ücret kaç dolar? İşte asgari ücret yıllara göre dolar bazında grafiği2024 ASGARİ ÜCRET KAÇ DOLAR?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yeni yılda geçerli olacak asgari ücreti açıkladı. 1 Ocak 2024'ten itibaren asgari ücret 17 bin 2 lira olacak.
ASGARİ ÜCRET YILLARA GÖRE DOLAR BAZINDA GRAFİĞİ 2024
Açıklana yeni asgari ücret, seçimden önce vaat edilen "500 dolar" hedefine ulaşamadı. Yeni asgari ücret, bugünkü kur itibariyle 578 dolara denk geliyor. 2010 yılından sonra ise asgari ücret ve dolar cinsinden karşılığı tablosu şu şekilde oluştu: - 2011 yılında asgari ücret 658 lira, dolar karşılığı 427- 2012 yılında asgari ücret 739 lira, dolar karşılığı 386- 2013 yılında asgari ücret 803 lira, dolar karşılığı 451- 2014 yılında asgari ücret 891 lira, dolar karşılığı 414- 2015 yılında asgari ücret 1000 lira, dolar karşılığı 426- 2016 yılında asgari ücret 1300 lira, dolar karşılığı 441- 2017 yılında asgari ücret 1404 lira dolar karşılığı 397- 2018 yılında asgari ücret 1603 lira, dolar karşılığı 422- 2019 yılında asgari ücret 2 bin 20 lira, dolar karşılığı 378- 2020 yılında asgari ücret 2 bin 324 lira, dolar karşılığı 390- 2021 yılında asgari ücret 2 bin 825 lira, dolar karşılığı 383- 2022 yılının ilk 6 ayında asgari ücret 4 bin 253 lira, dolar karşılığı 316- 2022 yılının ikinci 6 ayında asgari ücret 5 bin 500 lira, dolar karşılığı 329- 2022 yılının ilk 6 ayında asgari ücret 11 bin 402 lira, dolar karşılığı 482
Asgari ücret, bir emekçinin kanunca bir aylık emeğinin karşılık olarak minimum değeridir. Günlük, aylık, saatlik olarak da hesaplanan asgari ücret her yıl işçi, işveren sendikaları ve hükümet yetkililerinin katılımıyla gerçekleşen Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenir. Peki, yıllara göre asgari ücret ne kadardı? Geçmiş yıllarda asgari ücret ne kadardı? İşte yıllara göre brüt ve net asgari ücret YILLARA GÖRE ASGARİ ÜCRET ZAM VE ARTIŞ ORANLARI TABLOSU 2024
2023'de asgari ücret ne kadardı?
|Yıl
|Brüt (₺)
|Net (₺)
|Net Dolar ($)
|2023 Temmuz-Aralık
|13.414,12 TL
|11.402 TL
|422 $ (31.07.23)
|2023 Ocak-Temmuz
|10.008 TL
|8.506,80 TL
|315 $
|2022 Temmuz-Aralık
|6.471 TL
|5.500,35 TL
|294 $
|2022 Ocak-Temmuz
|5.004,00 TL
|4.253,40 TL
|237 $
|2021
|3.577,50 TL
|2.825,90 TL
|318 $
|2020
|2.943,00 TL
|2.324,70 TL
|336 $
|2019
|2.558,40 TL
|2.020,59 TL
|331 $
|2018
|2.029,50 TL
|1.603,12 TL
|356 $
|2017
|1.777,50 TL
|1.404,6 TL
|369 $
|2016
|1.647,00 TL
|1.300,99 TL
|371 $
|2015
|1,201.50 TL
|949,07 TL
|327 $
|2014
|1.071 TL
|846 TL
|367 $
|2013
|978.60 TL
|773.01 TL
|406 $
2022 yılında Ocak ve Temmuz aylarında iki kere belirlenen asgari ücret şu şekilde:
2023 Ocak-Temmuz Dönemi
Brüt: 10.008 TL
Net: 8.506,80 TL
2023 Temmuz-Aralık Dönemi
Brüt: 13.414,12 TL
Net: 11.402 TL2022'de asgari ücret ne kadardı?
2022 yılında Ocak ve Temmuz aylarında iki kere belirlenen asgari ücret şu şekilde:
2022 Ocak-Temmuz Dönemi
Brüt: 5.004 TL
Net: 4.253 TL
2022 Temmuz-Aralık Dönemi
Brüt: 6.471 TL
Net: 5.500 TL2021'de asgari ücret ne kadardı?
2021 yılında asgari ücret brüt 3.577,50 TL, net 2.825,90 TL'ydi. Dönem sonundaki dolar değeri ise 318 dolardı. 2020'de asgari ücret ne kadardı?
2020 yılında asgari ücret brüt 2.943,00 TL, net 2.324,70 TL'ydi. Dönem sonundaki dolar değeri ise 336 dolardı. 2019'da asgari ücret ne kadardı?
2019 yılında asgari ücret brüt 2.558,40 TL, net 2.020,59 TL'ydi. Dönem sonundaki dolar değeri ise 331 dolardı. 2018'de asgari ücret ne kadardı?
2018 yılında asgari ücret brüt 2.029,50 TL, net 1.603,12 TL'ydi. Dönem sonundaki dolar değeri ise 356 dolardı. 2017'de asgari ücret ne kadardı?
2017 yılında asgari ücret brüt 1.777,50 TL, net 1.404,6 TL'ydi. Dönem sonundaki dolar değeri ise 369 dolardı. 2016'da asgari ücret ne kadardı?
2016 yılında asgari ücret brüt 1.647,00 TL, net 1.300,99 TL'ydi. Dönem sonundaki dolar değeri ise 371 dolardı. 2015'de asgari ücret ne kadardı?
2015 yılında asgari ücret brüt 1,201.50 TL, net 949,07 TL'ydi. Dönem sonundaki dolar değeri ise 327 dolardı. 2014'de asgari ücret ne kadardı?
2014 yılında asgari ücret brüt 1.071 TL, net 846 TL'ydi. Dönem sonundaki dolar değeri ise 367 dolardı. 2013'de asgari ücret ne kadardı?
2013 yılında asgari ücret brüt 978.60 TL, net 773.01 TL'ydi. Dönem sonundaki dolar değeri ise 406 dolardı.