2023 Ramazan kolisi: Migros BİM, ŞOK, A101 Ramazan kolisi paketi fiyatları ne kadar, kaç TL?

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

Ramazanda gelenek haline gelen, hayırseverlerin ihtiyaç sahibi kişilere bağış yapmak için tercih ettiği, iftar ve sahur sofraları düşünülerek hazırlanan gıda paketleri, tüketicilerin bu ayda en çok ihtiyaç duyduğu ürünlerden oluşuyor.Ramazan ayının başlamasına sayılı günler kala ŞOK market Ramazan kolisi ucuz alışveriş yapmak isteyenlerin hizmetine sunuldu.En küçük Ramazan kolisindeki fiyat artışı yüzde 131 oldu. Geçen yıl en küçük klasik koli fiyatı 99 lira 90 kuruştan satılırken, bu yıl 229,90 liradan satışa sunuldu.Geçen yılki en büyük lüks Ramazan kolisi 289,90 TL'den satılırken, bu yılki rakam 549,90 lira oldu. Fiyat artışları sebebiyle kolinin içindeki ürün adedi azaldı. Geçen yıl ortalama bir kolide 33 ürün bulunurken bu yılki ürün sayısı 30 oldu.Kolide yer alan temel gıda ürünleri arasında salça, tuz, ayçiçek yağı, un, kuru fasulye, çay, reçel, hazır çorba, toz veya küp şeker, makarna ve gazlı içecek gibi ürünler bulunabiliyor.Bazı marketlerin hazırladığı Ramazan kolilerini satın alabileceğiniz gibi, çeşitli e-ticaret sitelerinden de koli siparişi verebilirsiniz.Bim Ramazan kolisi 2023 fiyatı henüz açıklanmadı.BİM Ramazan kolisi içeriği;830 gram salça750 gram tuz1 litre ayçiçek yağı1 kilo un1 kilo kuru fasulye500 gram çay500 gram fındık kreması380 gram reçelMakarnaHazır çorba1 kilo küp şekerA101 ramazan kolisi fiyatı sitelerinde 119 TL olarak görünüyor.A101 Ramazan kolisi içeriği;Nohut Koçbaşı 1000 G Yöremce (1 Adet)Ayçiçek Yağı 1 L Vera (1 Adet)Pirinç Osmancık 2500 G Ovadan (1 Adet)Mercimek Kırmızı Top Tane 1000 G Yöremce (1 Adet)Bulgur Pilavlık 1000 G Yöremce (1 Adet)Çay Filiz 500 G Karadem (1 Adet)Şeker Küp 1000 G Petek (1 Adet)Salça Domates 28-30 Brix 830 G Doğuş (1 Adet)Makarna İnce Uzun 500 G Bendo (2 Adet)Çorba Mercimek 72 G Ustasından (1 Adet)Zeytin Yeşil Çizik S-Xs 400 G Zeo (1 Adet)Helva Sade 500 G Hun (1 Adet)Kakaolu Fındık Krm 500 G Çokokrem (1 Adet)Kahve Türk 100 G Keyfe (1 Adet)Tuz Tuzluklu 500 G Billur (1 Adet)Puding Kakaolu 150 G Dorbi (1 Adet)Baharat Pul Biber 250 G Diyar (1 Adet)Baharat Karabiber 150 G Diyar (1 Adet)Baharat Nane 150 G Diyar (1 Adet)Şok Ramazan Kolisi içeriği;BİZİM VATAN DOMATES SALÇASI 830 GRDEREN FİLİZ ÇAY 500 GREVİN AYÇİÇEK YAĞI 1 LTPİYALE UN 1000 GRPİYALE KAKAOLU PUDİNG 150 GRPİYALE EZOGELİN ÇORBA 80 GRPİYALE BURGU MAKARNA 500 GRANADOLU MUTFAĞI PİLAVLIK PİRİNÇ 1000 GRANADOLU MUTFAĞI KIRMIZI MERCİMEK 1000 GRANADOLU MUTFAĞI PİLAVLIK BULGUR 1000 GRANADOLU MUTFAĞI TUZ 750 GRALTINKÜP KÜP ŞEKER 1KGLİO SALAMURA SİYAH ZEYTİN (351-410) 400 GRCarrefour Ramazan Kolisi 229,90 TL.Carrefour Ramazan Kolisi İçeriği;Kırlangıç Ayçiçek Yağı 1 LtTat Yerli Pilavlık Pirinç 1000 GTat Pilavlık Bulgur 1000 GTatküpü Küp Şeker 750 GTirebolu 42 Siyah Çay 500 GSöke Buğday Unu 1000 GArbella Burgu Makarna 500 GTat Domates Salçası 830 GBillur İyotlu Sofra Tuzu 750 GKnorr Ezogelin Çorbası 74 GKnorr Tavuk Bulyon 6'LıDr.Oetker Kakaolu Puding 98 GCoca Cola Zero Sugar 1 Lt PetHer yıl olduğu gibi Türkiye'nin dört bir yanında bulunan market zincirleri, ekonomik fiyat seçenekli Ramazan erzak kolilerini müşteriyle buluşturacak. Migros'ta 2023 yılı için 2 ayrı koliden oluşan Ramazan paketi, farklı fiyat seçenekleriyle müşteriye sunulacak. 2023 Ramazan ayı için belirlenen Migros Ramazan paketlerinin fiyatları ise şöyle:Migros Sanal Market'te Bereket Paketi 229,90 TL, Lezzet Paketi ise 429,90 TL'den satışa sunulacak.Migros'ta Ramazan için hazırlanan gıda paketinde en çok ihtiyaç olan ürünler yer alıyor.Migros Bereket Paketi: 229,90 TL,Migros Lezzet Paketi ise 429,90 TL olarak satışa sunuldu.Ramazan ayı bu yıl 23 Mart'ta başlayacak. Ramazan ayı öncesi erzaklarını tamamlamak isteyen veya erzak yardımında bulunmak isteyen vatandaşlar, çeşitli ürünlerin yer aldığı Ramazan paketlerine ilgi gösteriyor. Pek çok market, Ramazan ayının geleneği haline gelen Ramazan paketlerini günler öncesinden hazırladı ve müşterilerini bilgilendirdi. Migros Ramazan kolilerinde bakliyattan sıvı yağa, hazır çorbadan makarnaya, salçadan şekere kadar pek çok ürün çeşidi bulunuyor. İşte Migros Ramazan paketlerinin içeriği.Bereket Paketi: 229,90 TLBereket Paketi İçindekiler:Yayla Pilavlık Pirinç 1 KgTat Pilavlık Bulgur 1 KgAbalı Ayçiçek Yağı 1 LBor Şeker Toz Şeker 1 KgSöke Un 1 KgMutlu Burgu Makarna 500 GMutlu Spaghettİ Makarna 500 GEfsina İyotlu Sofra Tuzu 750 GKnorr Kremalı Tavuk Çorbası 65 GKnorr Kremalı Tavuk Çorbası 65 GDoğuş Tiryaki Çay 500 GTat Domates Salçası 830 GNet Miktar (g/ml) 1000Lezzet Paketi: 429,90 TLLezzet Paketi İçindekiler:Yayla Pilavlık Pirinç 1 KgYayla Kırmızı Mercimek 1 KgYayla Koçbaşı Nohut 1 KgTat Pilavlık Bulgur 1 KgAbalı Ayçiçek Yağı 1 LBor Şeker Toz Şeker 1 KgSöke Un 1 KgMutlu Burgu Makarna 500 GMutlu İrmik 500 GMutlu Yüksük Makarna 500 GMutlu Spaghetti Makarna 500 GEfsina İyotlu Sofra Tuzu 750 GKnorr Ezogelin Çorbası 74 GKnorr Kremalı Tavuk Çorbası 65 GKnorr Tavuk Bulyon 60 GDoğuş Tiryaki Çay 500 GTat Domates Salçası 830 GYayla Haşlanmış Bezelye 700 GYayla Haşlanmış Nohut 700 GYayla Haşlanmış Fasulye 700 GKocatepe 1949 Türk Kahvesi 100 GDr.Oetker Puding 98 GMarmaraBirlik Lüks Zeytin 381-410 Ad/Kg 200 GBüyük marketler Ramazan paketi hazırlıklarını şimdiden tamamladı. Migros hazırladığı Bereket Paketi'ni satışa sundu. İçerisinde pirinç, bulgur, ayçiçek yağı, toz şeker, un, makarna, tuz, tavuk çorbası, çay ve salçanın bulunduğu "Bereket Paketi" 229,90 liradan satışa sunuldu.Carrefour da farklı ürün çeşitliliğine sahip Ramazan kolileri hazırladı. Klasik Ramazan kolisi 229,90 liradan satışa sunulurken, mega Ramazan kolisi 429,90 TL oldu.Süper Ramazan kolisi fiyatı 349,90 TL olurken, lüks Ramazan kolisi fiyatı 549,90 TL olarak açıklandıŞOK market 2023 Ramazan kolisi 1 paket olarak yapıldı. Değişik birçok ürünün yer aldığı erzak paketi toplam fiyatla satılıyor.• BİZİM VATAN DOMATES SALÇASI 830 GR• DEREN FİLİZ ÇAY 500 GR• EVİN AYÇİÇEK YAĞI 1 LT• PİYALE UN 1000 GR• PİYALE KAKAOLU PUDİNG 150 GR• PİYALE EZOGELİN ÇORBA 80 GR• PİYALE BURGU MAKARNA 500 GR• ANADOLU MUTFAĞI PİLAVLIK PİRİNÇ 1000 GR• ANADOLU MUTFAĞI KIRMIZI MERCİMEK 1000 GR• ANADOLU MUTFAĞI PİLAVLIK BULGUR 1000 GR• ANADOLU MUTFAĞI TUZ 750 GR• ALTINKÜP KÜP ŞEKER 1KG• LİO SALAMURA SİYAH ZEYTİN (351-410) 400 GRŞOK Market 2023 Ramazan Kolisi Fiyatı: 234.90 TL13 çeşit ürün içeren Ramazan erzak paketi; 1 L Aro Ayçiçek Yağı, 1 kg Aro Un, 1 kg Torku Toz Şeker, 500 g Aro Spagetti Makarna, 500 gr Aro Arpa Şehriye, 200 g Cem Sele Zeytin (351-380), 1 kg Aro Kırmızı Mercimek, 1 kg Aro Nohut, 1 kg Torku Pilavlık Bulgur, 750 g Aro İyotlu Sofra Tuzu, 500 g Ofçay Binbirdem Siyah Çay, 830 g Aro Domates Salçası, 1 kg Aro Pilavlık Pirinç ürünlerinden oluşuyor.20 çeşit ürün içeren Ramazan erzak paketi; 2 L Aro Ayçiçek Yağı, 2 kg Sinangil Un, 1 kg Torku Toz Şeker (2 adet), 500 g Arbella Burgu Makarna, 500 g Arbella Kalem Makarna, 500 g Arbella Arpa Şehriye, 500 g Arbella Tel Şehriye, 400 g Cem Sele Zeytin (411-460), 1 kg Tat Kırmızı Mercimek, 1 kg Tat Nohut, 1 kg Torku Pilavlık Bulgur, 750 g Billur İyotlu Sofra Tuzu, 500 g Ofçay Binbirdem Siyah Çay, 830 g Aro Domates Salçası, 180 g Çokokrem Fındık Kreması, 2 kg Tat Pilavlık Pirinç, 500 g Arbella İrmik, 750 g Torku Küp Şeker, 51 g Bizim Çorba - Şehriyeli Tavuk, 80 g Bizim Çorba – Ezogelin ürünlerinden oluşuyor.22 çeşit ürün içeren Ramazan Erzak Paketi; 2 L Kırlangıç Ayçiçek Yağı, 1 L Kırlangıç Ayçiçek Yağı, 2 kg Söke Un, 1 kg Torku Toz Şeker (2 adet), 500 g Arbella Burgu Makarna, 500 g Arbella Kalem Makarna, 500 g Arbella Arpa Şehriye, 500 g Arbella Tel Şehriye, 500 g Marmara Birlik Doğal Salamura Siyah Zeytin (381-410), 1 kg Reis Kırmızı Mercimek, 1 kg Reis Kuru Fasulye, 1 kg Torku Pilavlık Bulgur, 750 gr Billur İyotlu Sofra Tuzu, 500 g Ofçay Sevene Siyah Çay, 830 g Tukaş Domates Salçası, 2 kg Reis Osmancık Pirinç, 500 g Arbella İrmik, 750 g Torku Küp Şeker, 51 g Bizim Çorba - Şehriyeli Tavuk, 80 gr Bizim Çorba - Ezogelin, 180 g Çokokrem Fındık Kreması, 50 g Kuru Kahveci Mehmet Efendi Türk Kahvesi ürünlerinden oluşuyor.7 çeşit ürün içeren Ramazan Erzak Paketi; 500 g Bahçıvan Süzme Peynir, 420 g Bahçıvan Dilimli Beyaz Peynir, 400 g Bahçıvan Tost Peyniri, 180 g Pınar Şölen Isıl İşlem Görmüş Sucuk, 60 g Pınar Aç Bitir Macar Salam, 200 g Hurmacıgil Deglet Nour Tunus Hurma, 200 g Cem Yeşil Zeytin ürünlerinden oluşuyor.