Haber Tarihi: 06 Nisan 2023 11:28 - Güncelleme Tarihi: 06 Nisan 2023 11:28

2023 fındık destekleme dönüm parası ne zaman yatacak? Fındık destekleme ödemesi yattı mı? Ödeme tarihleri... .

2023 fındık destekleme dönüm parası ne zaman yatacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2023 yılında alan bazlı fındık destekleme ödemeleri yapılıyor. Ödemeden yararlanmak isteyenler konuya ilişkin duyuruları yakından takip ediyor. Ödemeden yararlanan vatandaşlar ödeme tarihlerini merak ediyor. İşte, 2022 fındık destekleme dönüm parası ne zaman yatacak? Fındık destekleme ödemesi yattı mı? Ödeme tarihleri...

2023 fındık destekleme dönüm parası ne zaman yatacak? Fındık destekleme ödemesi yattı mı? Ödeme tarihleri... .
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2023 fındık destekleme dönüm parası ne zaman yatacak? Fındık destekleme ödemesi yattı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bu kapsamda tarımsal destekleme ödemeleri yapılıyor. Desteklenen ürünleri arasında fındık da yer alıyor. Fındık destekleme ödemelerinden faydalanmak isteyenler ödeme tarihleri hakkında gelecek açıklamaları yakından takip ediyor. İşte, 2023 fındık destekleme dönüm parası ne zaman yatacak? Fındık destekleme ödemesi yattı mı? Ödeme tarihleri...
FINDIK DESTEKLEME ÖDEMELERİ YATTI MI?

Fındık destekleme ödemelerinin tarihleri henüz duyurulmadı. Tarım ve orman Bankanlığı tarafından her yıl verilen tarımsal desteklemelerden biri de alan bazlı fındık destek paraları...

Ödeme tarihlerine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi tarafından herhangi bir açıklama henüz gelmedi. Bu kapsamda ödeme tarihleri belli olmadı. Konuya ilişkin son dakika duyuru yapıldığında haberimizde yer verilecektir.

FINDIK DESTEKLEME ÖDEMELERİ NE KADAR, KAÇ TL?

Bakan Kirişci, hangi kalemde ne kadar ödeme yapılacağı konusunda bilgilendirmede bulundu. Buna göre, çay prim desteği için 188 milyon 486 bin 279 lira ödeme payı verilecek.

Hububat, baklagil ve dane mısır desteği olarak da yaklaşık 89 milyon 90 bin liralık tutar çiftçilerin hesabına aktarılacak.

Biyolojik mücadele desteği için hak sahiplerine 11 milyon 722 bin lira, hayvan gen hakları desteği amacıyla 1 milyon 921 bin 955 lira ödenecek.
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