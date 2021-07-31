200 metre karışıkta 14 yaş Türkiye rekoru

Belis Şakar, 200 metre karışık 14 yaş kategorisinde Türkiye rekoru kırmayı başardı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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200 metre karışıkta 14 yaş Türkiye rekoru
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31 Temmuz 2021 00:03
Türkiye Turkcell Açık Yaş Kısa Kulvar Yüzme Milli Takım Seçmeleri'nde Belis Şakar, Türkiye rekoru kırdı.

Türkiye Yüzme Federasyonunun resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Beylikdüzü Yüzme Havuzu'nda düzenlenen organizasyonda Belis Şakar, 200 metre karışık 14 yaş kategorisinde 2.16.68'lik derecesiyle Türkiye rekorunun sahibi oldu.


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