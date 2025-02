20 Şubat 2025: Yarın İstanbul'da okullar tatil mi? Yarın okullar tatil mi?

20 Şubat: Yarın İstanbul'da Okullar Tatil mi? | Yarın, 20 Şubat 2025, İstanbul'da okullar tatil mi sorusu gündemde. İstanbul'daki yoğun kar yağışı ve ani düşen sıcaklıklar nedeniyle İstanbul okullar tatil konusu, öğrenciler, veliler ve öğretmenler arasında merakla bekleniyor. Meteoroloji raporları, İstanbul'da yarın sabah saatlerinden itibaren etkili olacak kar yağışını işaret ediyor. Ancak henüz İstanbul Valiliği'nden okullar tatil mi konusunda resmi bir açıklama yapılmadı.



20 ŞUBAT: İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ?



İstanbul Valisi Davut Gül yarın yani 20 Şubat Perşembe günü okulların tatil edildiğini açıkladı. Gül sosyal medya hesabından, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre ilimiz genelinde yoğun kar yağışı ve buzlanma beklenmektedir. Öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın güvenliği göz önünde bulundurularak 20 Şubat 2025 günü İstanbul genelinde tüm eğitim kurumlarında (anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde) eğitim-öğretime ara verilmiştir. Ayrıca, kamu kurumlarında görev yapan engelli, 8 yaş altı çocuğu bulunan kadın çalışanlar ve hamile personel de idari izinli sayılacaktır. Vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmalarını, zorunlu olmadıkça özel araçlarıyla trafiğe çıkmamalarını önemle rica ederim" paylaşımında bulundu.



Kar tatili olan iller hangileri?



19 Şubat'ta eğitime ara verilen iller şu şekilde sıralandı:



Tokat



Amasya



Yozgat



Tunceli



Bingöl



Samsun



Sinop



Çorum



Ordu



Kastamonu



Gümüşhane



Bu illerde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitim-öğretime 1 gün ara verildi. 20 ve 21 Şubat tarihleri için güncel tatil kararları Valilikler tarafından duyurulacak.



20 ŞUBAT: YARIN OKULLAR TATİL Mİ?



Şu an itibariyle, 20 Şubat: Yarın okullar tatil mi? sorusuna ilişkin İstanbul'da henüz net bir resmi açıklama yapılmamıştır. İstanbul'da okullar tatil mi, ilgili yetkililer tarafından yapılacak açıklamalar doğrultusunda kesinlik kazanacaktır. Milli Eğitim Bakanlığı ve İstanbul Valiliği yetkilileri, İstanbul'da okullar tatil mi sorusuna dair en güncel bilgileri kamuoyu ile paylaşacaklarını belirttiler. Bu nedenle, 20 Şubat itibariyle yarın okullar tatil mi sorusunun cevabını almak isteyen vatandaşlar, resmi açıklamaları yakından takip etmelidir.



20-21 ŞUBAT İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ?

İstanbul'da eğitim öğretim faaliyetlerine ara verilip verilmeyeceği yapılacak değerlendirmenin ardından belli olacak. Okullarda kar tatili ilan edilmesi kararına o ilin valiliği karar veriyor.



İstanbul Valisi Davut Gül, yaptığı son açıklamada Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahminine dikkat çekerek 19-21 Şubat 2025 tarihleri arasında İstanbul'da olumsuz hava koşulları yaşanacağını aktardı.



Vali Gül, yaptığı açıklamada zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılması konusunda uyarı yaparken buzlanma ve don olaylarına karşı vatandaşları tedbirli olmaya davet etti. İstanbul'da okulların 20-21 Şubat tarihleri arasında tatil olacağına ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor. Konuyla ilgili yeni gelişmeler oldukça haberimizde aktaracağız.



" PERŞEMBE VE CUMA TATİL OLMA İHTİMALİ VAR"

Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Meteoroloji Mühendisi Adil Tek yaptığı açıklamada İstanbul'da kar kalınlığının 5 ila 30 santimetre arasında olacak yerler olacağına dikkat çekerken " İstanbul'un her tarafında kar topu oynanacak bir kar kalınlığının olmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.



Meteoroloji Mühendisi Tek açıklamasının devamında ise " Perşembe ve cuma okulların tatil olması ihtimali var. Gece sıcaklıklar denize uzak ilçelerde eksi 4'e kadar düşebilir. Uzun zamandır böyle bir soğuk hava dalgası gelmemişti. Deniz suyu sıcaklıkları da düştü. Bu durum kar yağışının durumunu daha artırdı. İstanbul'un her tarafının beyaz olmasını bekliyoruz. " dedi.

Haber ile daha fazlasına ulaşın: