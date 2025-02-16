Haber Tarihi: 16 Şubat 2025 12:18 - Güncelleme Tarihi: 16 Şubat 2025 12:18

17 Şubat 2025: Yarın (Pazartesi) günü okullar tatil mi? Kar yağışı okullar tatil mi?

Yarın okullar tatil mi son dakika 16 Şubat 2025: Pazartesi günü öncesi veli ve öğrenciler tarafından takip ediliyor. Peki 17 Şubat 2025 Pazartesi günü kar yağışı okullar tatil mi? İşte detaylar haberimizde...

17 Şubat 2025: Yarın (Pazartesi) günü okullar tatil mi? Kar yağışı okullar tatil mi?
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17 Şubat 2025 tatil olan iller tek tek açıklanıyor. Peki, 17 Şubat'ta okullar tatil mi, var mı?

OKULLAR TATİL Mİ 17 ŞUBAT?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre yarın İç Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgesi'nin bazı illerinde yağış devam ediyor. Şu an için kar tatili duyurusu bulunmuyor. Akşam saatlerinde yağışların artması üzerine tatil kararı alınabiliyor.

PAZARTESİ GÜNÜ OKULLAR TATİL Mİ İSTANBUL?

İstanbul'da pazartesi günü kar yağışı beklenmiyor. Bu sebeple okulların tatil durumu bulunmuyor. Kar yağışı olduğu zamanlarda ulaşımda zorluk yaşanmaması adında valililkler tarafından kar tatili kararı alınabiliyor.
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