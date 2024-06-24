Haber Tarihi: 24 Haziran 2024 10:04 - Güncelleme Tarihi: 24 Haziran 2024 10:04

15 Temmuz resmi tatil mi, hangi gün? 2024

15 Temmuz, 8 yıl önce gerçekleşen başarısız darbe girişiminin ardından "Demokrasi ve Milli Birlik Günü" olarak ilan edildi. Her yıl Demokrasi ve Millî Birlik Günü olarak kutlanan 15 Temmuz resmi tatil takviminde yer alıyor. 15 Temmuz tarihinde darbe girişiminin başarısız olması çeşitli etkinliklerle yurdun birçok yerinde kutlanacak ve hayatını kaybedenler anılacak.

15 Temmuz resmi tatil mi, hangi gün? 2024
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15 Temmuz Pazartesi günü resmi tatil olacak ve çeşitli etkinliklerle 8 yıl önce vatanını korumak için canını ortaya koyan kahramanlar rahmet ve hasretle anılacak. 15 Temmuz günü resmi kurumlar kapalı olacak.

15 TEMMUZ 2024 RESMİ TATİL Mİ?

2024 yılında Pazartesi gününe denk gelen 15 Temmuz günü resmi tatil olacak. Tüm resmi kurum ve kuruluşlar, kapalı olacak. Ayrıca Cumartesi günleri kamu kurumları kapalı olması nedeniyle hizmet veremiyor.

15 TEMMUZ 2016'DA NELER OLDU?

15-16 Temmuz 2016 tarihleri arasında Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde kendilerini Yurtta Sulh Konseyi olarak tanımlayan bir grup asker askeri darbe teşebbüsünde bulundu. Türk Silahlı Kuvvetlerinin resmî internet sitesi ve TRT'de yayınlanan bildiride ordunun yönetime el koyduğu ifade edilerek ülkede sıkıyönetim ve sokağa çıkma yasağı ilan edildiği açıklandı. İstanbul'daki Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü jandarma tarafından kapatıldı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmail Kahraman ve yaklaşık 50 kadar milletvekilinin mecliste bulunduğu sırada F-16 savaş uçakları meclis üzerinde uçuş yaparak parlamentoyu dört kez bombaladı.

Ankara'nın Beştepe semtinde bulunan Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na bombalama girişiminde bulunulsa da başarılı olunamadı, Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir otelde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı suikast girişiminde bulunuldu. Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Salih Zeki Çolak, Hava Kuvvetleri Komutanı Abidin Ünal ve Jandarma Genel Komutanı Galip Mendi darbeyi gerçekleştiren askerler tarafından rehin alındı.

Gelişmeler üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CNN Türk'te FaceTime aracılığı ile gerçekleştirdiği bağlantıda darbecilere hiçbir şekilde imkan tanınmayacağını ifade ederek halkı darbeye tepki göstermek için meydanlara ve havalimanlarına çıkmaya davet etti. Çağrının ardından, Türkiye'nin birçok ilinde darbe karşıtı protesto gösterileri düzenlendi.

16 Temmuz sabahı, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Genel Müdürlüğü personelinin gerçekleştirdiği operasyonlar sonucunda askerî darbe girişimi bastırıldı ve askerler silahları ile birlikte teslim oldu. Olaylar sonucunda 104'ü darbe yanlısı asker olmak üzere 300'den fazla kişi hayatını kaybetti, 1491 kişi yaralandı, farklı rütbelerden 8036 asker gözaltına alındı. Yargı ve sivil siyaset mensupları dahil olmak üzere toplam gözaltı sayısı 22 Temmuz tarihi ile birlikte 10 bini buldu. Bunun yanı sıra askerî, idari ve adli kurumlarda birçok kişi görevden alındı.

Teşebbüsün ardından geçen süre boyunca aralarında Boğaziçi Köprüsü, Büyük İstanbul Otogarı ve Ilgaz Dağı Tüneli'nin de yer aldığı birçok yapı, mekan, meydan ve yerin adı, darbe girişimin tarihine ithafen değiştirildi. Ayrıca 15 Temmuz tarihi, darbe girişiminde hayatını kaybedenleri anmak amacıyla Demokrasi ve Millî Birlik Günü adıyla 2017'de resmî tatil olarak ilan edildi.
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