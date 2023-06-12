14 Haziran 2023 ŞOK aktüel ürünler: ŞOK 15 Haziran kataloğu

8 Haziran ŞOK market aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Bu hafta ŞOK marketlerde indirime girecek ve düşük fiyatla müşterilere sunulacak ekstra ürünler belli oldu. Alışverişseverler için ŞOK 8 Haziran 2023 aktüel indirimli ürünleri bir araya getirdik. İşte Bu hafta ŞOK katalog ürünleri...ŞOK aktüel ürünler kataloğunun beyaz eşya grubunda yer alan; Aktif denge kontrollü, dijital göstergeli Hoover 9 KG Çamaşır Makinesi 8899 TL, Hoover 5 Programlı Bulaşık Makinesi 5999 TL fiyatla satışa sunulacak.