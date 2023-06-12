Haber Tarihi: 12 Haziran 2023 11:43 - Güncelleme Tarihi: 12 Haziran 2023 11:43

14 Haziran 2023 ŞOK aktüel ürünler: ŞOK 15 Haziran kataloğu

14 Haziran ŞOK aktüel ürünler kataloğu raflarda yerini aldı. ŞOK market14 Haziran aktüel kataloğu avantajları ile ilgili araştırmalar yeni haftanın gelmesiyle devam ediyor. Bu haftanın ŞOK aktüel kataloğu ürünleri açıklandı. 14 Haziran ŞOK aktüel kataloğunda elektrikli ev aletleri, Beyaz Eşya, Bahçe ve Kamp ürünleri, Ev Eşyaları, Çeşit Çeşit Bayan Çantaları, Kamp ürünleri, Bahçe ve Balkon Ürünleri ile Temel ihtiyaç kapsamında çeşitli ürünler yer alıyor. ŞOK'ta bu hafta 14 Haziran 2023 tarihleri aralığında geçerli olacak ürünler listesinde başka neler var? İşte ŞOK 14 Haziran 2023 aktüel kataloğu indirimli ürünler listesi...

14 Haziran 2023 ŞOK aktüel ürünler: ŞOK 15 Haziran kataloğu
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8 Haziran ŞOK market aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Bu hafta ŞOK marketlerde indirime girecek ve düşük fiyatla müşterilere sunulacak ekstra ürünler belli oldu. Alışverişseverler için ŞOK  8 Haziran 2023 aktüel indirimli ürünleri bir araya getirdik. İşte Bu hafta ŞOK katalog ürünleri...
ŞOK AKTÜEL 8 HAZİRAN 2023 İNDİRİMLER LİSTESİ

ŞOK aktüel ürünler kataloğunun beyaz eşya grubunda yer alan; Aktif denge kontrollü, dijital göstergeli Hoover 9 KG Çamaşır Makinesi 8899 TL, Hoover 5 Programlı Bulaşık Makinesi 5999 TL fiyatla satışa sunulacak.
 

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