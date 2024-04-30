1 Mayıs'ta yarın bankalar açık mı? 2024 1 Mayıs bankalar çalışıyor mu, EFT olur mu?

1 Mayıs resmi tatiller arasındadır. 1 Mayıs İşçi Bayramı, 2024 yılında çarşamba gününe denk geliyor. Bu nedenle 1 Mayıs Çarşamba günü resmi tatil olacak. Bu tarihte ise okullar kapalı olacak ve kamu çalışanlarına da tatil kabul edilecek.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında bankalar çalışıyor mu sorusuna yanıt arayan vatandaşlar, internet üzerinden detayları sorgulamaya başladı. Bankalarda nakit işlemleri bulunan vatandaşlar, para çekme ya da yatırma işlemlerinin 1 Mayıs'ta yapılıp yapılamayacağını araştırıyor. Peki, 1 Mayıs 2024 bankalar açık mı? 1 Mayıs'ta bankalar çalışıyor mu, EFT olur mu? İşte, merak edilen o konu hakkında bazı bilgiler1 Mayıs'ın resmi tatil olması dolayısıyla banka şubelerinin tamamı kapalı olacak. İnternet üzerinden gerçekleştirilecek olan EFT işlemleri FAST ile belirli bir miktara kadar işleme alınacak. Havale işlemlerinde ise hesap işlemleri ve ödemelerin aktarılması, 2 Mayıs perşembe günü saat 08.00 itibariyle gerçekleştirilebilecek.Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Emek ve Dayanışma günü dolayısıyla 1 Mayıs 2024 Çarşamba günü saat 00:00'dan 23.00'e kadar,Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu, Marmaray, Başkentray ve İZBAN seferleri ücretsiz olacak.1 Mayıs'ta hastanelerin hizmet verip vermediğini öğrenmek isteyen vatandaşlar, konuyla ilgili araştırmalarını gerçekleştirdi. Özel hastanelerdeki durumlar bilinmemekle birlikte, devlet hastanelerindeki polikliniklerin kapalı olma durumuyla karşılaşılabilir. Bu durum hastane yönetiminin aldığı karara göre değişiklik gösterebilir. Konuyla ilgili detaylı bilgi almak için hastanelerin santralinden detaylı bilgi sahibi olunabilir. 1 Mayıs Pazartesi günü hastanelerin acil servisi açık olacaktır.1 Mayıs İşçi Bayramı resmi tatil olduğu için okullar da tatil olacak. Buna göre 1 Mayıs günü okullar tatil.1 Mayıs'ın resmi tatil olması sebebiyle sağlık ocaklarındaki çalışma durumunu araştıran vatandaşlar, konuyla ilgili bilgi elde etmek istedi. Sağlık ocakları, resmi tatillerde nöbet usulü çalışma programı sağlamaktadır.Yönetmeliğe göre sağlık ocakları resmi tatil günlerinde en az iki personelle 09.00 / 12.00 saatleri arasında nöbet tutacaktır;Resmi tatil ve Cumartesi - Pazar günleri tutulacak nöbet hizmetlerinin süresi günlük 3 saat olup 9.00 / 12.00 saatleri arasında tutulacaktır. İl Sağlık Müdürlükleri bölgenin şartlarına göre bu 3 saatlik nöbet süresini süreklilik esasına uygun olarak ve nöbetin disiplin ve anlamını bozmayacak şekilde ve bölge halkına duyumunu yaparak başka saatler arsında da düzenleyebilir.Nöbet hizmetleri en az iki personel ile yürütülecektir.Resmi tatil günlerinde yalnızca nöbetçi eczaneler açık olmaktadır;Alışveriş merkezlerindekiler de dahil olmak üzere eczaneler bağlı olduğu bölgedeki eczane çalışma gün ve açılış kapanış saatlerine uymak zorundadır. Birden fazla eczane bulunan yerlerde, belirlenen çalışma saatleri dışında ve resmî tatil günlerinde yalnız nöbetçi eczaneler açık kalır. Nöbetçi eczane dışındaki eczaneler nöbet saatlerinde faaliyet gösteremezler.