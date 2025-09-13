İngiltere Premier Lig'de bu hafta Everton ve Aston Villa karşı karşıya gelecek. Mücadele TNT Sports ekranlarından naklen yayınlanırken, karşılaşmayı canlı izlemek isteyen futbolseverler Google üzerinden "TNT Sports canlı izle, TNT Sports şifresiz" araması yapıyor. Everton - Aston Villa maçı ile ilgili tüm detaylar haberimizde.Everton - Aston Villa maçını şifresiz ve canlı izlemek için TNT Sports'tan erişim sağlamanız yeterli olacak. Üstelik, TNT Sports'tan dijital platformları üzerinden de maçı mobil cihazlar veya bilgisayar aracılığıyla izlemek mümkün.İngiltere Premier Lig'de bu Everton, Aston Villa ile karşı karşıya gelecek. Everton - Aston Villa maçı TNT Sports üzerinden canlı olarak şifreli yayınlanacak.Everton - Aston Villa maçı 13 Eylül Cumartesi günü saat 17:00'da oynanacak mücadele, TNT Sports kanalından canlı olarak izlenebilecek.