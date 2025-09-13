-
Sporx
-
Aktüel Haberler
-
Juventus - Inter maçı canlı izle şifresiz | Juventus - Inter maçı ne zaman, saat kaçta?
Haber Tarihi: 13 Eylül 2025 13:12 -
Güncelleme Tarihi:
13 Eylül 2025 13:12
Juventus - Inter maçı canlı izle şifresiz | Juventus - Inter maçı ne zaman, saat kaçta?
Juventus - Inter maçını ücretsiz TNT Sports izle | Juventus - Inter maçını Selçuk sports, Taraftarium24, Justin tv, Facebook, Twitter, Yandex, Kralbozguncu veya Selçuk Sports'tan izlemek yasadışıdır. TNT Sports'tan canlı izlenebilecek olan Juventus - Inter maçının kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu. Peki, Juventus - Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Juventus - Inter maçı canlı yayın izleme detayları
İtalya Serie A'de bu hafta Juventus ve Inter karşı karşıya gelecek. Mücadele TNT Sports ekranlarından naklen yayınlanırken, karşılaşmayı canlı izlemek isteyen futbolseverler Google üzerinden "TNT Sports canlı izle, TNT Sports şifresiz" araması yapıyor. Juventus - Inter maçı ile ilgili tüm detaylar haberimizde.JUVENTUS - INTER MAÇI ŞİFRESİZ CANLI İZLEJuventus - Inter maçını şifresiz ve canlı izlemek için TNT Sports'tan erişim sağlamanız yeterli olacak. Üstelik, TNT Sports'tan dijital platformları üzerinden de maçı mobil cihazlar veya bilgisayar aracılığıyla izlemek mümkün.JUVENTUS - INTER MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZJUVENTUS - INTER MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?İtalya Serie A'de bu Juventus, Inter ile karşı karşıya gelecek. Juventus - Inter maçı TNT Sports üzerinden canlı olarak şifreli yayınlanacak.JUVENTUS - INTER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?Juventus - Inter maçı 13 Eylül Cumartesi günü saat 19:00'da oynanacak mücadele, TNT Sports kanalından canlı olarak izlenebilecek.
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Daha fazla göster
SON HABERLER
-
1
-
2
-
3
-
4
-
5
-
6
-
7
-
8
-
9
-
10
-
11
-
12
-
13
-
14
-
15
-
16
-
17
-
18
-
19
-
20
-
21
-
22
-
23
-
24
-
25
-
26
-
27
-
28
-
29
-
30
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler
kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak
için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi
inceleyebilirsiniz.
Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.