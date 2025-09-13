Haber Tarihi: 13 Eylül 2025 13:12 - Güncelleme Tarihi: 13 Eylül 2025 13:12

Juventus - Inter maçını ücretsiz TNT Sports izle | Juventus - Inter maçını Selçuk sports, Taraftarium24, Justin tv, Facebook, Twitter, Yandex, Kralbozguncu veya Selçuk Sports'tan izlemek yasadışıdır. TNT Sports'tan canlı izlenebilecek olan Juventus - Inter maçının kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu. Peki, Juventus - Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Juventus - Inter maçı canlı yayın izleme detayları

İtalya Serie A'de bu hafta Juventus ve Inter karşı karşıya gelecek. Mücadele TNT Sports ekranlarından naklen yayınlanırken, karşılaşmayı canlı izlemek isteyen futbolseverler Google üzerinden "TNT Sports canlı izle, TNT Sports şifresiz" araması yapıyor. Juventus - Inter maçı ile ilgili tüm detaylar haberimizde.

Juventus - Inter maçını şifresiz ve canlı izlemek için TNT Sports'tan erişim sağlamanız yeterli olacak. Üstelik, TNT Sports'tan dijital platformları üzerinden de maçı mobil cihazlar veya bilgisayar aracılığıyla izlemek mümkün.

İtalya Serie A'de bu Juventus, Inter ile karşı karşıya gelecek. Juventus - Inter maçı TNT Sports üzerinden canlı olarak şifreli yayınlanacak.

Juventus - Inter maçı 13 Eylül Cumartesi günü saat 19:00'da oynanacak mücadele, TNT Sports kanalından canlı olarak izlenebilecek.
