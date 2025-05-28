Haber Tarihi: 28 Mayıs 2025 18:05 - Güncelleme Tarihi: 28 Mayıs 2025 18:05

Emekli Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak? | Emekli bayram ikramiyesi ne zaman, ne kadar? 2025

Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri 2025 Kurban Bayramı'na kısa süre kala gündemde en çok araştırılan konular arasında zirveye yerleşti. Yılda iki kez dini bayramlarda ödenen emekli ikramiyesi yüzde 33 artışla 4 bin liraya yükseldi. Buna göre SGK, Kurban Bayramı'nda yaklaşık 16 milyon emekli ve hak sahibine toplam 57,4 milyar lira ikramiye ödeyecek. Geri sayım sürerken SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emeklileri ve diğer hak sahipleri ödeme takvimi için gelecek açıklamalara kilitlendi. Peki, 4000 TL emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? 2025 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ödeme tarihleri belli oldu mu?

Emekli Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak? | Emekli bayram ikramiyesi ne zaman, ne kadar? 2025
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Emekli bayram ikramiyesi ödeme günleri, yaklaşan 2025 Kurban Bayramı öncesinde gündeme geldi. Yüzde 33 artışla 4 bin TL'ye çıkarılan ikramiye, milyonlarca emekliye ikinci kez ödenecek. SSK (4A), Bağ-Kur (4B) ve Emekli Sandığı (4C) kapsamındaki emekliler, toplamda 8 bin TL'lik ikramiyenin ikinci kısmını Kurban Bayramı öncesinde hesaplarında görecek. Peki, emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte, 4000 TL emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri il eilgili son gelişmeler.

2025 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR?

Bu yıl emeklilerin ikramiyelerine yüzde 33,33 oranında zam yapıldı. Böylece emekli bayram ikramiyesi tutarı, 3 bin TL'den 4 bin TL'ye yükseldi.

Emekliler, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı olmak üzere yılda iki kez ikramiye ödemesi alıyor. Buna göre, emeklilere yıl içinde toplamda 8 bin TL ödeme yapılmış olacak.

KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Bu yıl Kurban Bayramı 6 Haziran Cuma günü başlayacak ve 9 Haziran Pazartesi günü sona erecek.

Kurban Bayramı emekli ikramiyelerinin ise 2-5 Haziran 2025 tarihlerinde ödenmesi bekleniyor.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamında emekli olanların bayram ikramiyesi ödeme tarihlerini kamuoyuyla paylaşıyor.

4A, 4B, 4C emekli bayram ikramiyesi ödeme takvimi ile ilgili resmi açıklama gelmesi halinde haberimiz güncellenecektir.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Arefe: 5 Haziran 2025 Perşembe

1. Gün: 6 Haziran 2025 Cuma

2. Gün: 7 Haziran 2025 Cumartesi

3. Gün: 8 Haziran 2025 Pazar

4. Gün: 9 Haziran 2025 Pazartesi

KİMLER EMEKLİ İKRAMİYESİ ALACAK?

Dul ve yetim maaşı, yaşlılık maaşı alanlar, maluller, iş kazası sonrası sürekli iş göremezlik geliri alan kişiler, şehit yakınları, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören siviller ikramiye alabilecek.

Dul yetim maaşı alanlar hisselerine göre emekli ikramiyesi alabilecek. Buna göre, yüzde 75, yüzde 50 ve yüzde 25 oranında ikramiye alacak.

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