Haber Tarihi: 21 Mart 2024 10:28 - Güncelleme Tarihi: 21 Mart 2024 10:28

Açık lis sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2024 | AÖL Açıköğretim sınav soruları ve cevapları yayımlandı mı?

Açıköğretim Lisesi (AÖL) 2. dönem sınav soruları ve cevapları için bekleyiş sürüyor. 16-17 Mart tarihlerinde tamamlanan AÖL 2. dönem sınavlarının ardından gözler sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Yazılı sınavda sorulan soruların yanıtlarının açıklanmasını bekleyen öğrenciler ise MEB'den gelecek duyuruyu bekliyor. Peki, AÖL 2. dönem sınav soruları ve cevapları yayımlandı mı? 2024 AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Açık lis sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2024 | AÖL Açıköğretim sınav soruları ve cevapları yayımlandı mı?
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2023-2024 AÖL 2. dönem sınavlarının sona ermesiyle birlikte tüm açık lise öğrencilerinin gözü soru ve cevaplara çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2024 AÖL takvimine göre soru ve cevapların açıklanacağı tarih belli oldu. İşte ayrıntılar.

AÖL 2.DÖNEM SINAV SORULARI VE CEVAPLARI YAYIMLANDI MI?

Yazılı sınavda sorulan sorular ile cevap anahtarları 21 Mart 2024 tarihinde http://www.meb.gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr adreslerinden yayımlanacak.

AÖL SINAV SORULARI VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYIN

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

17 Nisan 2024 tarihinden itibaren adaylar, öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile;

- Açık öğretim liseleri için https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx

- Açık Öğretim Ortaokulu için https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx

internet adreslerinden giriş yaparak sınav sonuç bilgilerini öğrenebilecek.

SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL OLACAK?

Değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup sınav puanı hesaplanmasında [Puan = (Doğru cevap sayısı / Soru sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır. Yanlış cevaplar sınav puanı hesaplamasında değerlendirmeye alınmayacaktır. Puan hesaplaması, puanın en yakın tam sayıya matematiksel olarak yuvarlanmasıyla yapılacak.

Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacak.

Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecek.
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