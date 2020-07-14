Gelecek sezon İtalya Ligi takımlarından Milan'ın başına geçmesi beklenen Ralf Rangnick, sözleşmesi sona eren Zlatan Ibrahimovic'in yerine golcüsünü buldu.



İtalyan basını, Roma'nın Leipzig'e kiraladığı Patrik Schick için Milan'ın devreye girdiğini duyurdu. Ralf Rangnick'in ( Red Bull Spor ve Geliştirme Başkanı) Leipzig'e transfer ettiği 24 yaşındaki Çekyalı golcüyü Milan'a getirmek için girişimlere başladığı belirtildi.



Leipzig'in 3,5 milyon euroya kiraladığı Patrik Schick'in 29 milyon euroluk satın alma opsiyonunu daha ucuza anlaşmak adına kullanmadığı belirtilirken, Milan gelişmesi sonrası Alman kulübünün planlarını suya düştüğü vurgulandı.



Milan'da Rafael Leao'nun tartışmalı performansı ve Zlatan Ibrahimovic'in ayrılacak olması nedeniyle, Ralf Rangnick'in Bundesliga'da 22 maçta 10 gol atan Patrik Schick'i istediğinin altı çizildi.



