Haber Tarihi: 10 Ağustos 2026 00:23 - Güncelleme Tarihi: 10 Ağustos 2026 00:23

Ziraat Bankası Destek Kredisi Sorgulama, Ziraat 6 ay ödemesiz kredi başvuru

Ziraat Bankası destek kredisi sorgulama Temel İhtiyaç Destek Kredisi' sonuçları 6 ay ödemesiz kredi başvuruları duyuruluyor. Bu açıklamaları vatandaşlar merak ediyor ve Ziraat Destek Kredisi sorgulama sonuçları bilgisayardan veya akıllı telefonlar aracılığıyla Ziraat 6 ay ödemesiz kredi başvuru oluşturuluyor. Corona virüsü sebebiyle işten çıkartılan ve ay sonunu nasıl getireceğini düşünmeye başlayan ihtiyaç sahipleri, 3 devlet bankası Ziraat Bank, VakıfBank ve HalkBank tarafından 10000 TL'ye kadar, 36 ay vadeli ve ilk 6 ay geri ödemesiz sağlanacak kredilere başvuru yapmak istiyor. Peki Temel ihtiyaç destek kredisine başvuru nasıl yapılır?

Ziraat Bankası Destek Kredisi Sorgulama, Ziraat 6 ay ödemesiz kredi başvuru
Abone Ol
Ziraat Bankası kredi sorgulama 'Temel İhtiyaç Destek Kredisi' internette en çok aranan konuların başında geliyor. Üç kamu bankası tarafından 10.000 TL'ye kadar, ilk 6 ay ödemesiz olarak verileceği açıklanan kredilere çok yoğun başvuru olduğu biliniyor. Bankaların mobil uygulamaları ve internet siteleri aracılığıyla başvurularını yapan vatandaşlar, başvuru sonuçlarını merak etmeye başladı.
ZİRAAT BANKASI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN



HALK BANKASI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN



VAKIF BANKASI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN




TEMEL İHTİYAÇ KREDİSİNDEN KİMLER YARARLANAMAYACAK?


Açık takip kaydı bulunan, açık karşılıksız çeki olan, açık protestolu senedi bulunanlar hanehalkı/eşlerden biri kredi kullanmışsa diğeri kullanmayacak. Hazine destekli Kredi Garanti Fonu kefaletli kredi eşit taksitlerle ödenecek.

TEMEL İHTİYAÇ DESTEK KREDİSİNE KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

Ziraat, Halkbank ve VakıfBank'ın başlattığı temel ihtiyaç kredi başvuruları 1 Nisan'dan bu yana devam ediyor. Corona virüsü nedeniyle ekonomik olarak etkilenen vatandaşlar 6 ay ertelemeli 36 aya varan ve maksimum 10 bin TL'lik destek kredisinden faydalanabiliyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak; "5 bin lira altında geliri olan vatandaşlarımız için 10 bin liraya kadar, çok düşük maliyetli temel ihtiyaç desteği devreye alındı. 3,7 milyon vatandaşımız başvurdu. Bu kapsamda da ödemeleri bu hafta başlatıyoruz." demişti.

TEMEL İHTİYAÇ DESTEK KREDİSİ NASIL KULLANILACAK?

Krediye başvuru yapan ve olumlu sonuçlandığına dair SMS yoluyla bilgilendirilen vatandaşlar, bankaların mobil uygulamaları üzerinden kredileri aktif hale getirebilecek. Kredisi onaylanan kişilerin, krediyi aktif hale getirmesi için şu yolları uygulaması gerekir;

Uygulamalardaki 'İhtiyaç Kredisi' sekmesine tıklayarak, 'Temel destek ihtiyaç kredisini seçin. Sonrasında ise talep ettiğininiz miktarı ve vade sayısını seçmeniz gerekiyor. Devam sekmesine basarak işlemi sonuçlandırın.

TEMEL İHTİYAÇ KREDİSİ GERİ ÖDEMESİ NASIL YAPILACAK?

5.000 LİRA KREDİ İÇİN: İlk 6 ay geri ödeme yok. Sonrasında 30 ay boyunca 188 lira ödenecek.

7.500 LİRA KREDİ İÇİN: İlk 6 ay geri ödeme yok. Sonrasında 30 ay boyunca 282 lira ödenecek.

10.000 LİRA KREDİ İÇİN: İlk 6 ay geri ödeme yok. Sonrasında 30 ay boyunca 376 lira ödenecek.

TEMEL İHTİYAÇ KREDİSİ BAŞVURU SONUÇLARI BELLİ OLDU MU?

Temel ihtiyaç destek kredisine başvuran vatandaşların merakla beklediği sorunun cevabı belli oldu. Krediye başvuru yapan kimselere bilgilendirme mesajları gelmeye başladı. Başvuru yapan vatandaşlara SMS yoluyla bilgi gitmeye başladı.

Diğer Haberler

Mustafa Er: 'Takımım iyi reaksiyon verdi' Bursaspor Mustafa Er: "Takımım iyi reaksiyon verdi"
Sefer Yılmaz: 'Bursaspor haklı bir galibiyet aldı' Spor Toto 1. Lig Sefer Yılmaz: "Bursaspor haklı bir galibiyet aldı"
Seferi sahne aldı, Kayserispor üç puanı kaptı! Spor Toto 1. Lig Seferi sahne aldı, Kayserispor üç puanı kaptı!
Kargalar ne kadar yaşar? İslam dininde karga ne anlama gelir? Genel Haber Kargalar ne kadar yaşar? İslam dininde karga ne anlama gelir?
Çeyrek ne kadar? Çeyrek altın fiyatı kaç TL? Genel Haber Çeyrek ne kadar? Çeyrek altın fiyatı kaç TL?
Rüyada altın görmek ne anlama geliyor? 8 kısa maddede Altın rüya tabiri Genel Haber Rüyada altın görmek ne anlama geliyor? 8 kısa maddede Altın rüya tabiri
Sabır duası, duaları ve Sabır ile ilgili ayetler hadisler! Kuran'da sabır nasıl anlatılır? Genel Haber Sabır duası, duaları ve Sabır ile ilgili ayetler hadisler! Kuran'da sabır nasıl anlatılır?
Kediler neden kusar? Kedi kustuktan sonra ne yapılmalı Genel Haber Kediler neden kusar? Kedi kustuktan sonra ne yapılmalı
Futbolda ofsayt nedir? Ofsayt nasıl anlatılır? Genel Haber Futbolda ofsayt nedir? Ofsayt nasıl anlatılır?
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Galatasaray'da Martinelli harekatı: Arsenal'den tek şart
2
Galatasaray'da Jelert çıkmazı!
3
Trabzonspor, Darwin Nunez transferinde sona geliyor!
4
Aleksey Batrakov için Galatasaray'a şok yanıt!
5
Galatasaray'a Chermiti'de çifte kötü haber!
6
Beşiktaş'ın eski yıldızı Süper Lig'e dönüyor: Arthur Masuaku
7
Galatasaray'dan Chelsea'nin forvetine kanca: Emmanuel Emegha

SON HABERLER

Sporx Anasayfasına Dön
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.