Zeljko Obradovic: '61. finalimdi! Daha çok final oynayacağım'

Zeljko Obradovic, Partizan ile yeni döneminde çıktığı ilk finalde Sırbistan Kupası'nı 85-68'lik skorla Kızıl Yıldız'a yenildi.



Partizan ile bundan önceki finalini 1993 yılında İstanbul'da oynayan ve Euroleague'i kazanan Obradovic, final sonrası basın toplantısında "Kızıl Yıldız gayet hak ettiği bir galibiyet elde etti. Oyuncularıma onlarla ilgili ne anlattıysam yaptılar. Bu finali nasıl oynaması gerektiğini biliyorlardı. Benim oyuncularım ise finalin baskısını kaldıramadı. Beklediğim ve umduğum seviyeye çıkamadılar. Ancak, bu yenilgi bize bir ders olacak. Kulübe, oyunculara ve elbette koç olarak bana. Ulaşmamız gereken seviyeyi biliyoruz. Ayrıca, taraftarların mağlubiyete rağmen gösterdiği sevgiyi görünce Partizan'ı neden bu kadar çok sevdiğimi tekrar hatırladım." dedi.



Partizan'ın Sırp oyuncularının yeteri kadar performans gösteremediği eleştirisine de yanıt veren deneyimli antrenör, "Ben Partizan'ı çalıştırıyorum. Kim yabancı, kim Sırp beni ilgilendirmez. Benim için hepsi aynı, basketbolcu." cevabını verdi.



"EN GENÇ KADRO BİZDE!"



Mağlubiyetin nedeniyle ilgili gelen soruya ise Obradovic, "Geçen sezondan kalan sadece 3 oyuncu var. Avrupa'nın açık ara en genç kadrosu bizde. Onların çalışmasından ve isteğinden memnunum. Kaybedilen bu final onlara çok yardımcı olacak. Sebepleri biliyoruz ve önümüze bakacağız. Elbette, herkesin Partizan'dan beklediği bir şeyler var. Benim de öyle. Bu bizim ilk finalimizde. Şimdi oynadığımız diğer turnuvalarda da finale ulaşmaya çalışacağız." cevabını verdi.



"BU BENİM 61. FİNALİMDİ"



Bu sezon Kızıl Yıldız'a karşı oynadığı iki derbiyi de kaybetmesine ilişkin gelen bir yorum üzerine Obradovic, "Bu benim kariyerimdeki 61. finaldi! Bir sonraki finalin ne olacğaını hep birlikte göreceğiz. Daha çok final oynayacağız. Onlar istediği gibi konuşsun. Ben de istediğim gibi konuşacağım. Alınmayın! 7-17-27 sayı farkla kaybedebiliriz, sorun değil. Biz de kazasak 2 veya 22 fark olmasını önemsemezdim." sözleriyle konuşmasını noktaladı.





İLGİLİ VİDEO