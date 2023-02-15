Yurtlarda kalan çocuklar için 'satranç eğitim projesi' başlatılacak

Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) Başkanı Gülkız Tulay, depremden etkilenen çocuklara destek olmak amacıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarında "satranç eğitim projesi" başlatacaklarını açıkladı.



Federasyondan yapılan açıklamaya göre, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Esenboğa Kampüsü KYK Yurdu'nda misafir edilen vatandaşları ziyaret eden Tulay, "KYK yurtlarında kalan çocuklarımız için satranç eğitim projesi başlatıyoruz. Satranç bu zor günlerin atlatılmasında en önemli sporlardan biri. Adım adım tüm KYK yurtlarında bu projeyi yaygınlaştırmayı planlıyoruz. Bu KYK yurdunu depremden etkilenen çocuklarımız için uygulayacağımız projenin uygulanmasında pilot olarak seçtik." ifadelerini kullandı.



Tulay, depremlerin sadece bölgede değil tüm Türkiye'de büyük bir travma yarattığını belirterek, şunları kaydetti:



"Tarifi imkansız bir tablo ile karşı karşıya kaldık. Yüreğimiz yanıyor ancak hep birlikte yeniden umudu ve geleceği inşa etmenin yollarını bulacağız. Toplumsal dayanışmanın ve yardımlaşmanın en güzel örneklerini bugünlerde veriyoruz. Şimdi daha çok çalışmanın, geleceğimize, çocuklarımıza sahip çıkmanın vaktidir. Federasyon olarak tüm imkanlarımızla bu yolda çalışmaya ve sizlerin yanında olmaya devam edeceğiz. İlk olarak KYK yurtlarında kalan ailelerimize destek olmak, çocuklarımızı satrancın güçlü dünyasına çekmek için bu eğitim projesini başlatıyoruz. Ayrıca bölgedeki çocuklarımız için yeni projelerimiz için çalışıyoruz."



Gülkız Tulay, yurt ziyaretinde depremzede çocuklara satranç takımı dahil çeşitli hediyeler dağıttı.





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