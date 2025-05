Yunus Akgün, Mert Günok, Semih Kılıçsoy milli takım kadrosunda neden yok, neden ayrıldı?

A Milli Futbol Takımı'nın 2026 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak ABD ve Meksika'ya karşı oynayacağı kritik hazırlık maçları öncesi aday kadro açıklandı. Ancak kadroda yer almayan bazı önemli isimler spor kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Özellikle tecrübeli kaleci Mert Günok, tecrübeli stoper Abdülkerim Bardakçı, genç yetenek Semih Kılıçsoy ve sakatlığı bulunan Yunus Akgün'ün milli takım kadrosunda neden olmadığı merak konusu oldu.



A Milli Futbol Takımı'nın 2026 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak ABD ve Meksika'ya karşı oynayacağı kritik hazırlık maçları öncesi aday kadro açıklandı. Ancak kadroda yer almayan bazı önemli isimler spor kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Özellikle tecrübeli kaleci Mert Günok, tecrübeli stoper Abdülkerim Bardakçı, genç yetenek Semih Kılıçsoy ve sakatlığı bulunan Yunus Akgün'ün milli takım kadrosunda neden olmadığı merak konusu oldu. Bu haberimizde, A Milli Takım kadrosundaki bu dikkat çeken eksikliklerin nedenlerini, Montella'nın tercihleri ve yeni davet edilen genç yetenekleri detaylı bir şekilde inceleyeceğiz.



A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, hazırlık karşılaşmalarını genç yetenekleri denemek için bir fırsat olarak değerlendirdi. Bu doğrultuda aday kadroya sürpriz isimler dahil edildi. Fenerbahçeli genç stoper Yusuf Akçiçek, Portolu Deniz Daniel Gül, Beşiktaşlı Mustafa Hekimoğlu ve Frankfurt forması giyen Can Uzun milli davet alan genç yetenekler arasında yer aldı.



Fenerbahçe'den milli davet alan isimler arasında Çağlar Söyüncü, Yusuf Akçiçek, Mert Müldür, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci ve Oğuz Aydın yer aldı.



Trabzonspor'dan ise başarılı kaleci Uğurcan Çakır, tecrübeli kanat oyuncusu Mustafa Eskihellaç ve orta sahanın dinamosu Okay Yokuşlu A Milli Takım aday kadrosuna davet edildi.



Beşiktaş cephesinde ise dikkat çeken bir durum yaşandı. Beşiktaş'tan sadece Mustafa Hekimoğlu A Milli Takım aday kadrosuna çağrıldı. Genç golcü, süre bulması halinde ilk defa A Milli formayı sırtına geçirecek. Semih Kılıçsoy gibi bir genç yeteneğin kadroda olmaması ise Beşiktaş taraftarlarını şaşırttı.



Galatasaray'dan ise sol bek Eren Elmalı, çok yönlü savunmacı Kaan Ayhan ve enerjisiyle dikkat çeken Barış Alper Yılmaz aday kadroda yer aldı.



Yunus Akgün, Mert Günok, Semih Kılıçsoy Neden Milli Takım Kadrosunda Yok?



Yunus Akgün, edinilen bilgiye göre sakatlığı nedeniyle bu kamp kadrosunda yer almadı. Genç oyuncunun kısa sürede sahalara dönmesi bekleniyor.



Mert Günok ve Abdülkerim Bardakçı'nın ise teknik direktör Vincenzo Montella'nın tercihleri doğrultusunda kadroda yer almadığı belirtiliyor.



Semih Kılıçsoy'un milli takım kadrosunda yer almaması ise en çok tartışılan konulardan biri oldu. Genç yaşına rağmen Beşiktaş formasıyla gösterdiği başarılı performansla dikkat çeken Semih Kılıçsoy, birçokları tarafından A Milli Takım'da yer alması gereken bir yetenek olarak görülüyordu.



