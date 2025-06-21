Haber Tarihi: 21 Haziran 2025 09:53 -
Güncelleme Tarihi:
21 Haziran 2025 09:53
YKS Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı 2025-ÖSYM
YKS soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayınlandı mı 2025, YKS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından lisans ve ön lisans öğrencileri tarafından merak konusu oldu. 20-21 Haziran tarihlerinde gerçekleşen, YKS maratonu pazar günü sona erdi. Sınav sonuçlarının ardından öğrenciler YKS sınavında sorulara verdiği cevapları tekrar kontrol etmek istiyor. İşte ÖSYM tarafından düzenlenen YKS 2024 soru ve cevap anahtarı haberimizde.
TYT, AYT ve YDT soruları ve cevapları iyi bir üniversite kazanma hayaliyle YKS'ye katılan adaylar tarafından yakından takip ediliyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ÖSYM tarafından 20 ve 21 Haziran'da düzenlenen YKS sınavına 3 milyon 527 bin 463 aday başvuru yaptı. YKS 2024 sınav sonuçları ise bugün açıklanmış oldu.>>> Artık 500 TL değil 1000 TL'ye varan HEDİYE! KAMPANYA GÜNCELLENDİ, SON GÜNLER, KAÇIRMAYIN!...
YKS SORU VE CEVAP ANAHTARI 2025
YKS soru kitapçığı ve cevap anahtarı sınav sonrası erişime açılacak. 20 Haziran 2024 tarihli Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları ÖSYM.gov.tr'den yayınlanacak.
YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU NASIL KULLANILIR?
YKS tercih robotu, birçok öğrencinin bölüm tercihlerinde önemli bir yer tutacak. Türkçe Matematik, Sözel ve Sayısal alanlardan girdikleri YKS sonrası elde ettikleri sonuçlara göre belirli bir puana sahip olan öğrenciler, buna göre tercih kılavuzu içerisinde yer alan bölümlerden birisini tercih edebilecek. Peki, YKS tercih kılavuzu içerisinde yer alan bölümler dahilinde kullanılabilecek olan YÖK ATLAS tercih robotu ve detaylı bilgiler
YÖK'ün yayımladığı Atlas tercih robotu, ÖSYS ile öğrenci alan lisans programlarının, kontenjan, yerleşen sayısı, taban puan ve taban başarı sırası bilgilerine ulaşmada kolaylık sağlıyor.
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