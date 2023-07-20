Haber Tarihi: 20 Temmuz 2023 12:28 - Güncelleme Tarihi: 20 Temmuz 2023 12:28

YKS 2023 sonuçları açıklandı: YKS sonuçları nasıl sorgulanır, tercih kılavuzu yayımlandı mı?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi ve milyonlarca öğrencinin beklediği sınav sonuçları açıklandı. 17-18 Haziran tarihinde AYT, TYT ve YDT sınavlarına giren adaylar, ÖSYM'nin sonuç sorgulama ekranı üzerinden sınav sonuçlarını ve aldıkları puanları görüntüleyebilecek. Peki, YKS sonuçları nasıl sorgulanır, tercih kılavuzu yayımlandı mı? İşte 2023 YKS sonuçları sorgulama ekranı.

YKS 2023 sonuçları açıklandı: YKS sonuçları nasıl sorgulanır, tercih kılavuzu yayımlandı mı?
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YKS sonuçları, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan duyuru sonrasında erişime açıldı. Yıl boyunca güzel bir üniversitede okuyabilmek için hazırlandıkları YKS sınavlarına giren öğrenciler, ÖSYM'nin sonuç sorgulama ekranından puanlarını görüntülemeye başladı. Peki, YKS sonuçları nasıl sorgulanır, tercih kılavuzu yayımlandı mı? İşte 2023 YKS sonuçları sorgulama ekranı.
2023 YKS SONUÇLARI AÇIKLANDI

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 17-18 Haziran'da düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (2023-YKS) sonuçları açıklandı.

YKS SONUÇLARI NASIL SORGULANACAK?

ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, 2023-YKS sonuçlarına ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Değerlendirme işlemlerinin tamamlandığını bildiren Ersoy, adayların sınav sonuçlarına ÖSYM'nin, "https: //sonuc.osym.gov.tr" adresi üzerinden erişebileceklerini söyledi.

YKS SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?


YKS sınavlarından aldıkları puanlara göre üniversite tercihlerini yapacak olan öğrenciler, sonuçların açıklanmasının ardından tercih tarihlerini sorgulamaya başladı.

ÖSYM Başkanı Ersoy, 2023-YKS tercih işlemlerinin 27 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde yapılacağını duyurdu.

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