Yılbaşında kar yağacak mı? 2025 kar yağacak mı?

Yılbaşına sayılı günler kala soğuyan havalarla beraber İstanbul'da kar beklentisi de merak ediliyor. Yeni yıla girmeye hazırlanırken doğuda kar yağışları, batıda ise sağanak yağışlar etkili olmaya devam ediyor.



Yılbaşında Kar Yağışı Bekleniyor mu?



Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son verilerine göre İstanbul'da 2025 yılbaşında kar yağışı beklenmiyor. Soğuk hava dalgasının etkili olmasına rağmen, kar yağışı yerine hafif yağmur ve bulutlu bir hava öngörülüyor. Uzmanlar, yılbaşında İstanbul'da kar yağışı ihtimalinin oldukça düşük olduğunu ifade ediyor.

İstanbul Havalimanı'ndan yapılan açıklamalarda ise kar yağışına karşı tüm hazırlıkların tamamlandığı belirtildi. Havalimanı Operasyonlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Büyükkaytan, İstanbul'da yılbaşı gecesi kar yağışı beklenmediğini ancak Ocak ayında kar ihtimalinin yüksek olduğunu bildirdi.

Uzmanların yaptığı açıklamalara göre, İstanbul'da 2025 yılı Ocak ayının ikinci yarısında kar yağışı bekleniyor. Özellikle 15 Ocak'tan sonra hava sıcaklıklarının ciddi şekilde düşeceği ve kar yağışının başlayabileceği öngörülüyor. Mehmet Büyükkaytan, "Bu kış mevsiminin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Ocak ayının ikinci yarısından itibaren İstanbul'da kar yağışı bekleniyor. Fırtına şeklinde kar yağışları ise öngörülmüyor," dedi.