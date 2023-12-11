Haber Tarihi: 11 Aralık 2023 15:16 - Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2023 15:16

Yılbaşı bileti ne kadar? 2024 Milli Piyango bileti fiyatları - Yılbaşı tam, yarım, çeyrek bilet fiyatları ne kadar?

2024 Yılbaşı Milli Piyango bileti fiyatları açıklandı. Milli Piyango yılbaşı çekilişi 31 Aralık 2024'te yapılacak. Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi için geri sayım başladı. 400 milyon TL değerindeki büyük ödülü kazanma hayali kuranlar Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları listesini araştırıyor. Şans oyunuseverler için "Milli Piyango yılbaşı tam, yarım ve çeyrek biletleri ne kadar, kaç TL?" sorularının yanıtlarını derledik. İşte, konuya dair detaylar...

Yılbaşı bileti ne kadar? 2024 Milli Piyango bileti fiyatları - Yılbaşı tam, yarım, çeyrek bilet fiyatları ne kadar?
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Milli Piyango biletlerinin ne kadar olduğu, yılbaşı özel çekilişinin yaklaşmasıyla birlikte sorgulanmaya başladı. Milli Piyango İdaresi'nden yapılan duyuru sonrasında, 31 Aralık 2024 yılbaşı çekilişi öncesinde tam, yarım ve çeyrek bilet fiyatları belli oldu. Peki, Milli Piyango bileti ne kadar?
MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLET FİYATLARI 2024

Her yıl yüz binlerce kişinin zengin olma umuduyla katıldığı Milli Piyango 2024 Yılbaşı Çekilişi için geri sayım başladı.

MİLLİ PİYANGO NASIL VE NEREDEN ALINIR?

Yılbaşı biletleri gezici bayi ve sabit bayilerin yanı sıra online olarak www.millipiyangoonline.com adresinden, Milli Piyango Şans Oyunları uygulamasından ve sabit bayilerdeki oyun terminallerinden dijital bilet olarak alınabilmektedir.
2024 MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLET FİYATLARI NE KADAR?

400 milyon TL'lik büyük ikramiyenin sahibini ya da sahiplerini arayacağımız Milli Piyango Yılbaşı çekilişinde, dağıtılması planlanan toplam ikramiye tutarı ise 2 milyar 355 milyon 650 bin TL olacak. Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları tam 400 TL, yarım 200 TL ve çeyrek bilet 100 TL şeklinde olacak.

YILBAŞI ÇEKİLİŞİ CANLI YAYINDA GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi, 31 Aralık 2023 gecesi televizyonda canlı olarak yayınlanacak ve tüm çekiliş sonuçları www.millipiyangoonline.com adresinden açıklanacak. Şansını denemek isteyenler amorti sonuçları da dahil olmak üzere biletlerine ikramiye çıkıp çıkmadığını www.millipiyangoonline.com'dan kolaylıkla öğrenebilecek.

2024 YILBAŞI ÇEKİLİŞİ BÜYÜK İKRAMİYE NE KADAR?

Milli Piyango tarafından 2024 yılında yapılacak yılbaşı çekilişinin büyük ikramiyesi 400 milyon TL olarak olarak açıklandı. Yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye tam bilete çıkması durumunda sahibine 400 milyon TL kazandıracak.

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI TAM, YARIM, ÇEYREK BİLET FİYATLARI NE KADAR?


İkramiye Adedi İkramiye miktarı (TL) İkramiye tutarı (TL)
1 ₺400.000.000 ₺400.000.000*
2 ₺40.000.000 ₺80.000.000
10 ₺4.000.000 ₺40.000.000
20 ₺1.000.000 ₺20.000.000
30 ₺750.000 ₺22.500.000
10 ₺10.000 ₺100.000
80 ₺75.000 ₺6.000.000
100 ₺30.000 ₺3.000.000
170 ₺15.000 ₺2.550.000
800 ₺8.000 ₺6.400.000
6.000 ₺5.000 ₺30.000.000
40.000 ₺3.000 ₺120.000.000
200.000 ₺1.200 ₺240.000.000
700.000 ₺800 ₺560.000.000
2.000.000 ₺400 ₺800.000.000
63 Teselli İkramiyesi ₺400.000 ₺25.200.000
Toplam: 2.947.276   Toplam: ₺2.355.650.000
MİLLİ PİYANGO OYNAMANIN KURALLARI NELER?

Milli Piyango bilet tipleri üçe ayrılıyor; Tam Bilet, Yarım Bilet ve Çeyrek Bilet. Oynanan ve kazanılan bilet yarım bilet ise ikramiyenin yarısı; çeyrek bilet ise ikramiyenin çeyreği kazanılıyor.

Kazanan kategoriler çekilişlerde değişkenlik gösteriyor ve Milli Piyangoda iki tane özel kategori bulunuyor. Amorti, son kazanan kategori. Birincisi 0-4 arasından ikincisi 5-9 arasından olmak üzere iki basamak çekiliyor. Son basamağı bu iki sayıdan biri olan biletler amorti ikramiyesi kazanıyor.

Teselli kategorisi, en büyük ikramiyeyi kazanan bilet numarasının her basamağındaki numaraya göre bir farklılık gösteren ikramiye.
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