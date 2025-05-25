Yenikapı Miting Alanı'nda düzenlenecek dev bir organizasyonla Galatasaray, 25. Süper Lig şampiyonluğunu kutlayacak. Kulüp Başkanı Dursun Özbek'in taraftarları birlik olmaya çağırdığı bu etkinlik, yaklaşık 1 milyon kişinin katılımıyla rekor kırmayı hedefliyor. Kapasitesi ve fiziksel özellikleriyle gündeme gelen Yenikapı Miting Alanı kaç kişilik, toplam kaç kişi sığıyor merak ediliyor.

Yenikapı Miting Alanı, İstanbul'un en büyük açık hava etkinlik alanlarından biri olarak resmi kaynaklara göre ortalama 1.5 milyon ile 2.5 milyon kişilik bir kapasiteye sahip.

Bu rakam, alanın maksimum dolulukta metrekare başına yaklaşık 4-5 kişinin sıkışık bir şekilde yerleştirilmesiyle hesaplanıyor.

Ancak, pratikte bu sayı, etkinliğin türüne, sahne düzenine ve güvenlik önlemlerine bağlı olarak genellikle 500.000 ile 1.000.000 kişi arasında değişiyor.

Galatasaray'ın şampiyonluk kutlaması gibi büyük organizasyonlarda, geçmişteki etkinliklere bakıldığında, 1 milyonun üzerinde katılımcının beklendiği belirtiliyor.

Galatasaray'ın kutlama programı, GS Plus uygulamasıyla giriş kontrolü ve GS Premium üyelerine ayrılan 30 bin kişilik özel alan gibi düzenlemelerle, kalabalığı yönetmeyi planlıyor.

Alanın genişliği, konserler, lazer şovları ve kupa seremonisi gibi etkinliklere uygun bir atmosfer sunarken taraftarların güvenli ve konforlu bir deneyim yaşaması için ek önlemler alındığı ifade edildi.

Yenikapı Miting Alanı'nın toplam kapasitesi, teorik olarak 1.5 milyon kişi olarak kabul edilse de bu rakam organizasyonun yapısına göre değişiklik gösteriyor. Maksimum kapasitesi ise 2,5 olarak açıklandı.

Galatasaray'ın 25 Mayıs 2025'teki şampiyonluk kutlaması için yaklaşık 1 milyon taraftarın beklendiği belirtiliyor.