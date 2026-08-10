Yeni elektrik faturası nasıl hesaplanır? Elektrik faturası hesaplaması

Yeni elektrik faturası hesaplama herkesin dilinde ve elektrik saati, elektrik şebekesi yeni zamları 2022 Ocak ayında yürürlüğe girdi. Elektrik saati kilowatt hesabıyla 150 kWh üzeri tüketimlerde birim fiyatlandırma miktarı değişti.2022 yeni elektrik faturası hesaplaması bundan böyle 150 kWh'ye kadar olan tüketimler artık 1,37 ile çarpılarak hesaplanıyor. 150 kWh üzeri tüketimler ayrıca hesaplanarak 2,06 ile çarpılıyor ve 150 kWh tüketimin üzerine ekleniyor.Yapılan resmi açıklamada elektrik faturası zamlı 2022 hesaplama konusunda değişiklikler meydana geldi. Elektrik santralinden çıkan elektrik faturası yeni yıldan itibaren zamlı olarak faturalara yansıyacak. Elektrik tüketim birim fiyatı ve yapılan düzenlemelerden sonra artışlar meydana geldi.Konutlarda ve işyerlerinde üretim tesislerinde elektrik faturaları artık zamlı olarak faturalara yansıyacak.Yeni elektrik faturalarında artık aylık 150 kilovatsaatlik tüketim sınır olarak belirlendi. Eğer elektrik faturasına sadec yüzde 50 zamlı olarak maruz kalmak için ayda 150 kilovatsaatten fazla tüketim yapmamak gerekiyor.150 kWh elektrik tüketimi ve üzeri tüketimler artık farklı zam oranlarıyla çarpılıyor.Mesken ve ticarethane kullanıcıları elektriği tek veya çok zamanlı kullanıyor. Tek zamanlı tarifede tüm gün boyunca tek tip enerji bedeli uygulanırken çok zamanlıda elektrik kullanım yoğunluğuna göre gün üçe bölünüyor. Bu saat dilimleri de 06:00-17:00 - 17:00-22:00 - 22:00-06:00 olarak ayrılıyor. Elektriğin en pahalı olduğu saatler 17.00 - 22.00 olarak öne çıkıyor. Eğer bu saatlerde evde bulunmuyorsanız veya elektriği diğer saat dilimlerine nazaran daha az kullanıyorsanız üç zamanlı tarife size uygun olabilir. Bu saat dilimlerindeki tüketimlerinizi elektrik faturanız üzerinde görerek kararınızı verebilir ve üç zamanlı tarife kullanmaya başlamak için elektrik tedarikçinizle iletişime geçebilirsiniz.Aylık 85 TL ve üzerinde elektrik faturası ödüyorsanız elektrik tedarikçinizi değiştirerek tüketiminizi azaltmaya gerek kalmadan yüzde 10 ile yüzde 25 arasında tasarruf edebilirsiniz. Üstelik mevcut tedarikçinize ödediğiniz teminatı geri alıp yeni tedarikçinize teminat ödemezseniz bir yılda 3-4 aylık elektrik faturası tutarı kadar tasarruf edebilirsiniz.Elektrikli aletleri kullanmadığınız zaman stand by konumunda bırakmak yerine tamamen kapatır veya prizden çıkartırsanız aylık elektrik faturanızdan en az yüzde 2 tasarruf edersiniz.Ütünün ısısı yeterli olacağından ütüleme işlemi bitmeden 5 dakika önce fişten çekin. Ütünün termostatını kumaş cinsine göre en düşük seviyeye ayarlamak tasarrufa yardımcı olur. Çamaşırlar nemliyken toplayıp ütülemek önemli. Bu yöntemle maksimum elektrik tasarrufu sağlanır. Ayrıca 60ºC yerine 40ºC'de çamaşır yıkamak, yüzde 55'e kadar enerji tasarrufu demek.Geleneksel ampulleri düşük enerjili veya LED olanlarla değiştirmek daha az enerji harcamanızı sağlar. LED ampuller elektrik enerjisinin yüzde 90'ını ışığa çevirir, böylece ısınma ile kaybolan enerjinin oranı oldukça düşük olur. Ayrıca ampulleri ve lambaları temiz tutmak, tüketimde yüzde 20 oranında tasarruf getirir.Hava soğuk olduğu zaman sürekli çay kahve içme ihtiyacı bu ürünün kullanımını artırıyor. Ancak kettle, en çok elektrik harcayan ev aletlerinden. Kettle'da oluşan kireç ve tortuları sık sık temizlemek, cihazı filtreyle kullanmak önemli.Yazın güneşin ve sıcak havanın yardımıyla saç kurutma makinesini neredeyse hiç kullanmıyoruz. Ancak kışın bu alet olmazsa olmaz. Saç kurutma makinesi kullanımında tasarruf sağlamak için saçı önce havlu ile iyice kurulayıp ardından makineyi kullanmak gerekiyor.Evde iyi bir yalıtım yapılması, kışın ısıtma ve yaz aylarında soğutma ihtiyacında yüzde 20 ile 30 arasında bir düşüş anlamına gelir. Çift camlı pencereler ve ısının kaçmasını önleyen önlemlerle tasarruf edilebilir.Buzdolabının iç ortam sıcaklığını 3 ile 7 derece arasında ayarlayın. Ayrıca dolabın arka kısmını havalandırılmış ve tozsuz tutmak gerekir, bu da enerji tasarrufu yapmayı sağlar.Yemek yaparken pişmesine 5 dakika kaldığında ocağı söndürebilirsiniz. Yemek mevcut ısıyla pişmeye devam eder. Küçük porsiyonlarda yemek pişirmek çabuk pişmesini sağlarken israfı da önler.Enerji verimliliği yüksek beyaz eşyalar kullanmak elektrik faturasında yüzde 50'ye kadar tasarruf anlamına gelir.