Yazarlardan penaltı yorumu

Spor yazarları, Fenerbahçe'nin Kasımpaşa ile oynadığı maçta kazandığı penaltıyı değerlendirdi.
İşte yapılan yorumlar:
Erman Toroğlu: "Adaleti, yani hakemleri Türk futbolunda düzeltemediğin sürece hiçbir şeye varamazsınız. Fenerbahçe'nin kazandığı penaltıda çekim yine iyi değildi. Topun yönü değişiyor gibi... Öyleyse zaten penaltı."
"PENALTI KARARI YANLIŞ"
Ahmet Çakar: "Maç bitmek üzereydi ki VAR yardımıyla gelen bir penaltı var. Çok detaylı baktığımızda Kasımpaşalı oyuncu topa kolunu uzatıyor ama değip değmediğini çok net göremiyoruz. Ama kanaatimce temas yok. Dolayısıyla da penaltı yanlış karar."
Gürcan Bilgiç: "Fenerbahçe'nin penaltısından önce Oosterwolde'yi Fall biçti. Hakem faulü verdi. Ama Oosterwolde'nin ayağı, darbe anında ceza alanı çizgisiyle temasta. Çizgi içeriye dahil… Hakem pozisyonu dışarıda verdi, VAR, kararı değiştirmedi. Aynı VAR, uzatma dakikalarında mikroskopla zor göreceğimiz kolla teması tespit edip, penaltı kararı verdirdi. İşte burada duruyoruz; hakemlerimizi "Zoru" seçtikleri için kutluyoruz."
"İLGİNÇ ŞEYLER YAŞANDI"
Ömer Üründül: "Penaltı olayında çok ilginç şeyler yaşandı. VAR neyi gördü de hakemi çağırdı. Hakem seyrettikten sonra nasıl o hayali el teması kanaatine vardı. Ya da benim gözlerim bozuk."
Ercan Güven: "Maçın son dakikalarında Kasımpaşa'nın en güçlü silahı Fall da oyundan çıkınca, ailecek rakip kaleye yüklenen Fenerbahçe'ye sağlamı es geçilmiş "gri" bir penaltı ile omuz verdi birileri. Skor zor da olsa 2-1 oldu ama uzatmada Mert Hakan'ın yerine neden Zajc'ın girdiğini kimse anlayamadı!"
"PENALTI İÇİME SİNMEDİ"
İlker Yağcıoğlu: "Son olarak verilen penaltı benim içime sinmedi. Bu penaltı Fenerbahçe'nin aleyhine verilmiş olsaydı ortalık karışır mıydı? Karışmaz mıydı? Karar sizin..."
Oktay Derelioğlu: "Fenerbahçe, kendi sahasındaki maçlarda artık kötü oynuyor. Bence maçı hak etmediler. Böyle ucuz bir penaltı verilmemeliydi. Uzatmada verilen penaltıda topun yönü değişmiyor. Fenerbahçeliler'in de buna çok fazla sevineceğini sanmıyorum. Kötü niyet aramıyorum ama bu tip pozisyonlar ülkemizde çok fazla yaşanmaya başladı."
Halil Özer: "Penaltı pozisyonu yine çok tartışılacak. Ben değip değmediğini anlayamadım. Günahı da sevabı da VAR'a ait."
Fırat Aydınus: "90+1. dakikada yaşanan ve maçın kaderini belirleyen pozisyona gelince... Burada her kim ki "Futbolcunun vücudunun herhangi bir yeriyle topa teması yok" diyor ise onunla tartışmam. Ama burada topun bir kırılması mevcut ve bu kırılmanın nereden kaynaklandığı sadece kale arkası kamerasından görülüyor. Diğer kamera açılarında bu kırılmanın nereden kaynaklandığı belli değil. Kasımpaşalı futbolcu topun uzaktan geldiğini görüp kafayla temas etmek isterken edemeyince, açılan kola topun bir teması mevcut gibi görünüyor. Ama bu görüntü yüzde 100 net kanıt olarak VAR'daki Erkan Engin'in hakem Cihan Aydın'ı, monitöre çağırması için yeterli değil. Bu, hakemin sahada verip değerlendireceği bir pozisyondu."
İşte yapılan yorumlar:
Erman Toroğlu: "Adaleti, yani hakemleri Türk futbolunda düzeltemediğin sürece hiçbir şeye varamazsınız. Fenerbahçe'nin kazandığı penaltıda çekim yine iyi değildi. Topun yönü değişiyor gibi... Öyleyse zaten penaltı."
"PENALTI KARARI YANLIŞ"
Ahmet Çakar: "Maç bitmek üzereydi ki VAR yardımıyla gelen bir penaltı var. Çok detaylı baktığımızda Kasımpaşalı oyuncu topa kolunu uzatıyor ama değip değmediğini çok net göremiyoruz. Ama kanaatimce temas yok. Dolayısıyla da penaltı yanlış karar."
Gürcan Bilgiç: "Fenerbahçe'nin penaltısından önce Oosterwolde'yi Fall biçti. Hakem faulü verdi. Ama Oosterwolde'nin ayağı, darbe anında ceza alanı çizgisiyle temasta. Çizgi içeriye dahil… Hakem pozisyonu dışarıda verdi, VAR, kararı değiştirmedi. Aynı VAR, uzatma dakikalarında mikroskopla zor göreceğimiz kolla teması tespit edip, penaltı kararı verdirdi. İşte burada duruyoruz; hakemlerimizi "Zoru" seçtikleri için kutluyoruz."
"İLGİNÇ ŞEYLER YAŞANDI"
Ömer Üründül: "Penaltı olayında çok ilginç şeyler yaşandı. VAR neyi gördü de hakemi çağırdı. Hakem seyrettikten sonra nasıl o hayali el teması kanaatine vardı. Ya da benim gözlerim bozuk."
Ercan Güven: "Maçın son dakikalarında Kasımpaşa'nın en güçlü silahı Fall da oyundan çıkınca, ailecek rakip kaleye yüklenen Fenerbahçe'ye sağlamı es geçilmiş "gri" bir penaltı ile omuz verdi birileri. Skor zor da olsa 2-1 oldu ama uzatmada Mert Hakan'ın yerine neden Zajc'ın girdiğini kimse anlayamadı!"
"PENALTI İÇİME SİNMEDİ"
İlker Yağcıoğlu: "Son olarak verilen penaltı benim içime sinmedi. Bu penaltı Fenerbahçe'nin aleyhine verilmiş olsaydı ortalık karışır mıydı? Karışmaz mıydı? Karar sizin..."
Oktay Derelioğlu: "Fenerbahçe, kendi sahasındaki maçlarda artık kötü oynuyor. Bence maçı hak etmediler. Böyle ucuz bir penaltı verilmemeliydi. Uzatmada verilen penaltıda topun yönü değişmiyor. Fenerbahçeliler'in de buna çok fazla sevineceğini sanmıyorum. Kötü niyet aramıyorum ama bu tip pozisyonlar ülkemizde çok fazla yaşanmaya başladı."
Halil Özer: "Penaltı pozisyonu yine çok tartışılacak. Ben değip değmediğini anlayamadım. Günahı da sevabı da VAR'a ait."
Fırat Aydınus: "90+1. dakikada yaşanan ve maçın kaderini belirleyen pozisyona gelince... Burada her kim ki "Futbolcunun vücudunun herhangi bir yeriyle topa teması yok" diyor ise onunla tartışmam. Ama burada topun bir kırılması mevcut ve bu kırılmanın nereden kaynaklandığı sadece kale arkası kamerasından görülüyor. Diğer kamera açılarında bu kırılmanın nereden kaynaklandığı belli değil. Kasımpaşalı futbolcu topun uzaktan geldiğini görüp kafayla temas etmek isterken edemeyince, açılan kola topun bir teması mevcut gibi görünüyor. Ama bu görüntü yüzde 100 net kanıt olarak VAR'daki Erkan Engin'in hakem Cihan Aydın'ı, monitöre çağırması için yeterli değil. Bu, hakemin sahada verip değerlendireceği bir pozisyondu."
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