Yarın okullar tatil mi? 20 Şubat İstanbul'da okullar tatil mi?

20 Şubat tarihi yaklaşırken, "yarın okullar tatil mi?" ve "İstanbul'da okullar tatil mi?" soruları, özellikle İstanbul halkı, öğrenciler, veliler ve eğitimciler arasında büyük bir merak konusu haline geldi. İstanbul'da okullar tatil mi, 20 Şubat itibariyle gündemdeki en önemli sorulardan biri olarak karşımıza çıkıyor. Bu haberimizde, 20 Şubat: Yarın okullar tatil mi? İstanbul'da okullar tatil mi? başlığı altında detaylı ve kapsamlı bilgiler sunuyoruz.



20 ŞUBAT: YARIN OKULLAR TATİL Mİ?



Şu an itibariyle, 20 Şubat: Yarın okullar tatil mi? sorusuna ilişkin İstanbul'da henüz net bir resmi açıklama yapılmamıştır. İstanbul'da okullar tatil mi, ilgili yetkililer tarafından yapılacak açıklamalar doğrultusunda kesinlik kazanacaktır. Milli Eğitim Bakanlığı ve İstanbul Valiliği yetkilileri, İstanbul'da okullar tatil mi sorusuna dair en güncel bilgileri kamuoyu ile paylaşacaklarını belirttiler. Bu nedenle, 20 Şubat itibariyle yarın okullar tatil mi sorusunun cevabını almak isteyen vatandaşlar, resmi açıklamaları yakından takip etmelidir.



20-21 ŞUBAT İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ?

İstanbul'da eğitim öğretim faaliyetlerine ara verilip verilmeyeceği yapılacak değerlendirmenin ardından belli olacak. Okullarda kar tatili ilan edilmesi kararına o ilin valiliği karar veriyor.



İstanbul Valisi Davut Gül, yaptığı son açıklamada Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahminine dikkat çekerek 19-21 Şubat 2025 tarihleri arasında İstanbul'da olumsuz hava koşulları yaşanacağını aktardı.



Vali Gül, yaptığı açıklamada zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılması konusunda uyarı yaparken buzlanma ve don olaylarına karşı vatandaşları tedbirli olmaya davet etti. İstanbul'da okulların 20-21 Şubat tarihleri arasında tatil olacağına ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor. Konuyla ilgili yeni gelişmeler oldukça haberimizde aktaracağız.



" PERŞEMBE VE CUMA TATİL OLMA İHTİMALİ VAR"

Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Meteoroloji Mühendisi Adil Tek yaptığı açıklamada İstanbul'da kar kalınlığının 5 ila 30 santimetre arasında olacak yerler olacağına dikkat çekerken " İstanbul'un her tarafında kar topu oynanacak bir kar kalınlığının olmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.



Meteoroloji Mühendisi Tek açıklamasının devamında ise " Perşembe ve cuma okulların tatil olması ihtimali var. Gece sıcaklıklar denize uzak ilçelerde eksi 4'e kadar düşebilir. Uzun zamandır böyle bir soğuk hava dalgası gelmemişti. Deniz suyu sıcaklıkları da düştü. Bu durum kar yağışının durumunu daha artırdı. İstanbul'un her tarafının beyaz olmasını bekliyoruz. " dedi.



İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ?



Kuvvetli kar yağışı İstanbul genelinde etkisini artırırken Sultangazi'de eğitim öğretime bugün ara verildi.



İstanbul'da diğer ilçelerde okulların tatil olduğuna yönelik herhangi bir paylaşım yapılmadı. Konuya ilişkin resmi açıklama yapılırsa haberimize ekleyeceğiz.



İSTANBUL VALİLİĞİ PAYLAŞTI



Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre ilimiz genelinde etkili olmaya başlayan kar yağışının, 24.02.2025 Pazartesi günü akşam saatlerine kadar aralıklarla devam etmesi beklenmektedir.



İstanbul Valiliği olarak kar yağışının, vatandaşlarımızın hayatında oluşturabileceği olumsuz etkilerinin önüne geçebilmek için bir dizi tedbiri hayata geçirdik. Bu kapsamda;



- İstanbul Afet Müdahale Planı (TAMP), 19.02.2025 Çarşamba Günü Saat 08.30 itibariyle, AFAD İl Merkezi ve 39 ilçede 24 saat esasıyla çalışmalarına başlamıştır. TAMP kapsamında oluşturulan 23 ana çalışma grubu, bu süreçte çalışmalarına aralıksız devam edecektir.



- Otoyol, köprü, viyadük ve tüm ana yollarda buzlanmalara karşı Karayolları, Büyükşehir Belediyesi, İlçe Belediyeleri ekiplerimiz ve özel otoyol işletmecileri, planlanmış faaliyetleri yerine getirecektir.



- Emniyet birimleri, kar lastiği denetimlerini aralıksız devam ettirecektir.



- Otoyol kenarlarında oluşturulan depo alanlarının, kar yağışının yoğunluğunu artırdığı saatlerde, yüksek tonajlı araçlara öncelik verilecek şekilde, araç konuşlanma merkezi olarak kullanılması sağlanacaktır.



- İstanbul Valiliği olarak evsizlerin sokakta kalmasına kesinlikle izin vermemekteyiz. Bu süreçte de evsiz ve sokakta yaşayan vatandaşlarımızı önceden belirlenmiş konaklama mekanlarına yerleştirmeye devam edeceğiz. Vatandaşlarımızın, sokakta yaşayan evsizleri 112'ye bildirmeleri, hayati önem taşımaktadır.



- Elektrik, su, doğalgaz ve diğer altyapı hizmetlerinde mevcut müdahale ekip sayıları arttırılarak yaşanabilecek sorunların daha hızlı çözülmesi sağlanacaktır.



- Acil sağlık hizmetleri başta olmak üzere sağlık-tedavi hizmetleri ekiplerimiz takviye edilmiştir.



- Olası yolda kalma durumlarında beslenme çalışma grubu gerekli tedbirleri alacak ve oluşabilecek mağduriyetlerin önüne geçecektir.



İstanbul Valiliği olarak süreci en sağlıklı şekilde atlatabilmemiz için vatandaşlarımızdan da aşağıdaki hususlarda azami hassasiyet göstermelerini önemle rica ediyoruz:



- Zorunlu olmadıkça dışarıya çıkılmaması,



- Özel araç kullanılmaması,



- İhtiyaç anında toplu taşıma araçlarının kullanılması,



- Kar lastiği bulunmayan özel araçlarla kesinlikle trafiğe çıkılmaması,



- Özel sektör kuruluşlarının, personel ve iş planlamasını hava şartlarını takip ederek yapması



- Hava muhalefeti nedeniyle Deniz ve Hava yollarında sefer iptallerine sıkça rastlanmaktadır. Deniz ve Havayolunu kullanacak olan vatandaşlarımızın, mağduriyet yaşamamaları için sefer bilgilerini önceden kontrol etmeleri, oluşabilecek mağduriyetlerin önüne geçecektir.



OKULLAR İÇİN BU TARİHLERE DİKKAT!



Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Meteoroloji Mühendisi Adil Tek:



"İstanbul'da kar kalınlığı 5 ila 30 santimetre arasında olacak yerler olabilir. Çamlıca, Karlıtepe gibi noktalarda kar kalınlığı 30 santimetreye çıkabilir. İstanbul'un her tarafında kar topu oynanacak bir kar kalınlığının olmasını bekliyoruz. Perşembe ve cuma okulların tatil olması ihtimali var. Gece sıcaklıklar denize uzak ilçelerde eksi 4'e kadar düşebilir. Uzun zamandır böyle bir soğuk hava dalgası gelmemişti. Deniz suyu sıcaklıkları da düştü. Bu durum kar yağışının durumunu daha artırdı. İstanbul'un her tarafının beyaz olmasını bekliyoruz." açıklamasında bulundu.



