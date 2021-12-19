Xavi: 'Gavi'ye sahip olmak harika'

Barcelona'nın Teknik Direktörü Xavi, takımın genç oyuncularıyla ilgili açıklamalarda bulundu.



Xavi yaptığı açıklamada, "Gavi'nin yaşı beni çok şaşırtıyor. Daha 17 ve bir yetişkin bile değil. Ama sahada fark yaratan bir karakteri var, ortaya koyduğu mücadele inanılmaz bir seviyede. Ona sahip olmak harika. Ben o yaştayken her şey bana daha zor geliyordu." dedi.



Takımın diğer genç oyuncularına da değinen teknik adam, "Sadece o değil; Ferran Jutgla, Nico Gonzalez, Araujo, Eric Garcia, Ez Abde, Balde gibi çok iyi gençlerimiz var. Barça'nın geleceği onlar." ifadelerini kullandı.



Barcelona tarihinin La Liga'daki en genç golcüleri:



1. Ansu Fati (16 yaş 304 gün)

2. Bojan (17 yaş 53 gün)

3. Gavi (17 yaş 135 gün)

4. Leo Messi (17 yaş 331 gün)





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