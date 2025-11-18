Haber Tarihi: 18 Kasım 2025 12:44 - Güncelleme Tarihi: 18 Kasım 2025 12:44

VGM burs sonucu sorgulama 2025: VGM burs ne zaman hesaba yatacak?

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün (VGM) 2025-2026 yükseköğrenim burs sonuçları açıklandı ve üniversite öğrencileri sorgulama ekranına yöneldi. Burs hakkı kazanan adaylar ödeme tarihleri, hesap açma işlemleri ve gerekli belgeler hakkında güncel bilgileri araştırıyor. VGM'nin yaptığı son açıklamalar, burs sürecine dair merak edilen başlıkları yeniden gündeme taşıdı.

21-31 Ekim tarihleri arasında alınan VGM yükseköğrenim burs başvurularının sonuçları açıklandı. Başvuruda bulunan üniversite öğrencileri, sonuçlarını kurumun resmi internet sitesi üzerinden görüntüleyebiliyor. Sonuçların duyurulmasının ardından gözler ödeme takvimi ve bursun hesaba yatacağı tarihlere çevrildi. VGM'nin duyurduğu burs miktarları ve ödeme yöntemleri öğrenciler tarafından yakından takip ediliyor.

VGM BURS SONUCU SORGULAMA EKRANI

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan bilgiye göre 2025 yükseköğrenim burs sonuçları, öğrencilerin erişimine açıldı. Adaylar, burs durumlarını burs.vgm.gov.tr adresi üzerinden T.C. kimlik numaralarıyla sorgulayabiliyor. Sorgulama ekranında adaydan istenen kişisel doğrulama bilgilerinin doğru girilmesi önem taşıyor.

2025 VGM BURS MİKTARLARI

2025 Ocak ayından itibaren geçerli olan burs miktarı şu şekilde:

Ortaöğrenim eğitim yardımı: Aylık 1.250 TL

Yükseköğrenim bursu: Aylık 3.000 TL

Yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim bursu: Aylık 3.000 TL


VGM BURSU NE ZAMAN HESABA YATACAK?
Bölge müdürlükleri tarafından yapılan ödemeler her ayın 10'una kadar öğrenci hesaplarına yatırılıyor. Sonuçların kasımda açıklanmasıyla ilk ödemelerin aralık ayında başlaması bekleniyor.
