Veda Mektubu final mi yapıyor, bitiyor mu? Veda Mektubu ne zaman final yapıyor?

Veda Mektubu final bölümü 24. bölüm fragmanı izleyicide merak uyandırdı. Son olarak Aslı hamile olduğunu öğrendi. Bunun sevincini yaşarken, Mehmet2e saplantılı bir şekilde aşık olan Hatice, Aslı'yı öldürmek istemişti. Ancak kaza kurşunu Mehmet'e isabet etti. Mehmet bu bölümde ölümle burun buruna geldi. Peki, Mehmet öldü mü? İşte, Veda Mektubu final bölümü fragmanı ve yaşanacaklar...Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Veda Mektubu en son 23. bölümü ile izleyici karşısına çıktı. 24. bölümün fragmanı yayınlandı ve fragmanda final yazması seyircinin dikkatinden kaçmadı.Veda Mektubu dizisinin final yapacağı kesinleşirken Kanal D tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.Veda Mektubu final bölümüyle 21 Ağustos Pazartesi saat 20:00'da Kanal D ekranlarında yer alacak.