Haber Tarihi: 14 Ocak 2024 15:30 - Güncelleme Tarihi: 14 Ocak 2024 16:09

Vapur seferleri iptal mi? 14 Ocak 2024 İstanbul, Bursa İDO, BUDO seferleri iptal mi?

14 Ocak iptal olan vapur ve feribot seferleri listesi için gözler İDO - BUDO ve Şehir Hatları'nın son dakika açıklamalarına çevrildi. Olumsuz hava koşullarının etksini sürdürmesiyle birlikte İstanbul ve Bursa'da deniz ulaşımı askıya alındı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı İstanbul Boğazı gemi trafiğinin askıya alındığını açıklamıştı. İstanbul Boğazı elverişsiz hava koşulları sebebiyle yerel deniz trafiğine kapatıldı. İşte 14 Ocak İDO - BUDO ve Şehir Hatları iptal edilen vapur ve feribot seferleri...

Vapur seferleri iptal mi? 14 Ocak 2024 İstanbul, Bursa İDO, BUDO seferleri iptal mi?
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14 Ocak iptal olan vapur ve feribot seferleri listesi, olumsuz hava koşullarının ardından araştırılmaya başlandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan Marmara Denizi'nde fırtına uyarısının ardından deniz ulaşımını kullanacak olanların gözü "İstanbul'da feribot ve vapur seferleri iptal mi oldu, hangi seferler iptal?" sorusunun yanıtına çevrildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı İstanbul Boğazı gemi trafiğinin askıya alındığını duyururken bir son dakika açıklaması da Şehir Hatlarından geldi. BUDO ve İDO iptal edilen seferler listesi ise resmi siteler üzerinden yayınlanıyor. İşte İDO - BUDO ve Şehir Hatları 14 Ocak 2024 İstanbul iptal edilen vapur seferleri listesi...
14 OCAK İPTAL EDİLEN VAPUR SEFERLERİ

İptal seferimiz bulunmamaktadır.

İDO FERİBOT SEFERLERİ İPTAL Mİ, HANGİLERİ?

Şehir Hatları AŞ'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, hava muhalefeti nedeniyle Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş hattında seferlerin ikinci duyuruya kadar gerçekleştirilemeyeceği duyuruldu. Ayrıca Bursa - Kabataş ve Bursa - Kadıköy seferleri de iptal edildi.

BUDO FERİBOT SEFERLERİ İPTAL Mİ, HANGİLERİ?

BUDO iptal edilen seferleri şöyle duyurdu;

22.12.2023 13:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.
22.12.2023 14:00 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.
22.12.2023 14:00 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.
22.12.2023 15:25 tarihindeki Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.
22.12.2023 16:45 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.
22.12.2023 17:00 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.
22.12.2023 19:15 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.
22.12.2023 19:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

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