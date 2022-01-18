Valentin Rosier: "Kimse maçın adamı değildi"

Beşiktaş'ta Valentin Rosier, Fatih Karagümrük'ü 1-0 yendikleri maç sonrasında konuştu.

Haber; Sporx.com
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Valentin Rosier: 'Kimse maçın adamı değildi'
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18 Ocak 2022 22:27
Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş, Fatih Karagümrük deplasmanında 1-0'lık skorla kazandı.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Valentin Rosier, "Ben sadece maçla ilgili bir yorum yapayım. Gerçekçi olmak gerekirse çok iyi maç oynadığımızı söyleyemem. Maçı 4-0, 5-0 kazanabilecekken, maçın son anlarında gol de yiyebilirdik. Alınmış bir 3 puan var, bugün pozitif taraflar var ama geliştirmemiz gereken noktalar var. Skoru koruma iç güdüsü olabilir. Çok basit top kayıpları yaptık, topu korumalıydık son dakikalarda" dedi.

"Maçın adamı kim?" sorusuna ise Rosier, "Kimse" yanıtını verdi.

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