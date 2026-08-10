Vakıflar Bankası Başka Bankaya EFT Ne Zaman Geçer?

Vakıflar Bankası internet bankacılığı ile EFT yapma: İlk adımda bahsi geçen bankadan internet bankacılığı şifrenizi temin etmelisiniz. Ardından Türkiye Vakıflar Bankası resmi sitesine şifreniz ile giriş yapın. Para transferi kutusunun altında bulunan EFT işlemi sekmesini seçerek fon transferi yapmak istediğiniz miktarı girerek onay tuşuna basınız.

Vakıflar Bankası mobil bankacılık ile EFT yapma: İlk adımda uygulama marketinin arama çubuğuna VakıflarBank mobil bankacılık uygulamasını cihazınıza indirin. Ardında aldığınız şifre ile uygulamaya giriş yapın. Son olarak EFT seçeneğini seçtikten sonra aktarım yapmak istediğiniz miktarın girerek onay tuşuna basınız.

Vakıflar Bankası telefon bankacılığı ile EFT yapma: İlk adımda Vakıflar Bankası dahili numarasını arayarak müşteri temsilcisine bağlanmalısınız. Ardından müşteri temsilcisine yapmak istediğiniz EFT işlemini ve aktarım yapmak istediğiniz tutarı söyleyerek işlem talebi gerçekleştirmelisiniz.

Vakıflar Bankası şube ve ATM ile EFT yapma : Sıklıkla yapıldığı üzere size en yakın konumda bulunan Vakıflar Bankası şubesi yahut ATM'sini ziyaret ederek Vakıflar Bankası başka bankaya EFT ne zaman hesaba geçer konusunu bizzat tecrübe ederek teyit edebilirsiniz.

Vakıflar Bankası internet bankacılığı ile EFT yapma: Bankanın bu sistemi ile EFT yapmak istediğinizde banka 3.5 lira işlem ücreti alacaktır.

Vakıflar Bankası mobil bankacılık ile EFT yapma: Bankanın bu kanalı ile EFT işlemi yapmak istediğiniz takdirde banka sizden 3.5 lira ücret tahsil etmektedir.

Vakıflar Bankası telefon bankacılığı ile EFT yapma: Bankanın bu yöntemi EFT işlemi için en düşük miktarda ücret tahsil ettiği yöntemdir. Vakıflar Bankası EFT ücretleri için en düşük tutar olan 1, 14 liradır.

için en düşük tutar olan 1, 14 liradır. Vakıflar Bankası şube ve ATM ile EFT yapma : Bu yöntem kullanıldığı takdirde banka sizden 3.5 lira EFT işlem ücreti tahsil edecektir. Böylelikle Vakıflar Bankası başka bankaya EFT ne zaman hesaba geçer ve ücreti ne kadardır aktarmış olduk.

Böylelikle bankanın aldığı kararın bildirilmesi ilesorusu açıklığa kavuşmuş olur. Vakıflar Bankası resmi internet sitesinde elektronik fonların transferi yani EFT işleminin öğleden önce saat 9 ile öğleden sonra 5 olduğu görülmektedir. Şayet müşteri bu aralıkta işlem gerçekleştirirse ortalama olarak 30 dakika içinde aktarım tamamlamış olur. Aksi durumda ise saatlerin dışında bir vakitte işlem yaparsınız karşımıza iki durum çıkmaktadır. Hafta içi bu saat aralığının dışında yapıldıysa ertesi gün, eğer cuma günüyse başka bankaya para aktarımı ancak pazartesi günü gerçekleşebilir.içerisinde işlem yapmanız sizi mağdur konumda olmaktan alıkoyacaktır.konusunu içeren yöntemleri aşamalar halinde aktaracağız. Vakıflar Bankası aracılığı ile EFT işlemi yapmak isteyen bireyler söz konusu bankanın çeşitli hizmetlerini kullanabilirler. Bu hizmetlerin başında Vakıflar Bankası internet şubesinden internet bankacılığı sistemi gelir. Diğer bir hizmetse mobil bankacılık sistemidir. Ardından telefon bankacılığı ve normal bankacılık hizmetleri gelmektedir. Bu yöntemleri ile Vakıflar Bankası üzerinden EFT işleminizi kolaylıkla yapabilirsinizsorusununcevabını verdikten sonra size adım adım Bu işlemi hangi kanal üzerinden ve nasıl yapacağınızı aktarmaya çalışacağız.Çeşitli yöntemler arasında ücret farklılıkları olurken fon aktarımı yapılmak istenen paranın miktarına göre de tahsil edilen ücret değişiklik göstermektedir.