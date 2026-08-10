Haber Tarihi: 10 Ağustos 2026 02:33 - Güncelleme Tarihi: 10 Ağustos 2026 02:33

Vakıflar Bankası Başka Bankaya EFT Ne Zaman Geçer?

Vakıflar Bankası başka bankaya EFT ne zaman geçer sorusuna yanıt olarak belirli bir saat aralığı vermek istersek Vakıflar Bankası'nın resmi internet sitesine bakmak gerekir.

Vakıflar Bankası Başka Bankaya EFT Ne Zaman Geçer?
Abone Ol
Böylelikle bankanın aldığı kararın bildirilmesi ile Vakıflar Bankası başka bankaya EFT ne zaman geçer  sorusu açıklığa kavuşmuş olur. Vakıflar Bankası resmi internet sitesinde elektronik fonların transferi yani EFT işleminin öğleden önce saat 9 ile öğleden sonra 5 olduğu görülmektedir. Şayet müşteri bu aralıkta işlem gerçekleştirirse ortalama olarak 30 dakika içinde aktarım tamamlamış olur. Aksi durumda ise saatlerin dışında bir vakitte işlem yaparsınız karşımıza iki durum çıkmaktadır. Hafta içi bu saat aralığının dışında yapıldıysa ertesi gün, eğer cuma günüyse başka bankaya para aktarımı ancak pazartesi günü gerçekleşebilir. Vakıflar Bankası EFT saatleri içerisinde işlem yapmanız sizi mağdur konumda olmaktan alıkoyacaktır.
Vakıflar Bankası EFT Nasıl Yapılır?

Vakıflar Bankası EFT Nasıl Yapılır konusunu içeren yöntemleri aşamalar halinde aktaracağız. Vakıflar Bankası aracılığı ile EFT işlemi yapmak isteyen bireyler söz konusu bankanın çeşitli hizmetlerini kullanabilirler. Bu hizmetlerin başında  Vakıflar Bankası internet şubesinden internet bankacılığı sistemi gelir. Diğer bir hizmetse mobil bankacılık sistemidir. Ardından telefon bankacılığı ve normal bankacılık hizmetleri gelmektedir. Bu yöntemleri ile Vakıflar Bankası üzerinden EFT işleminizi kolaylıkla yapabilirsiniz. Vakıflar Bankası başka bankaya EFT ne zaman hesaba geçer sorusununcevabını verdikten sonra size adım adım Bu işlemi hangi kanal üzerinden ve nasıl yapacağınızı aktarmaya çalışacağız.



  • Vakıflar Bankası internet bankacılığı ile EFT yapma: İlk adımda bahsi geçen bankadan internet bankacılığı şifrenizi temin etmelisiniz. Ardından Türkiye Vakıflar Bankası resmi sitesine şifreniz ile giriş yapın. Para transferi kutusunun altında bulunan EFT işlemi sekmesini seçerek fon transferi yapmak istediğiniz miktarı girerek onay tuşuna basınız.
 

  • Vakıflar Bankası mobil bankacılık ile EFT yapma: İlk adımda uygulama marketinin arama çubuğuna VakıflarBank mobil bankacılık uygulamasını cihazınıza indirin. Ardında aldığınız şifre ile uygulamaya giriş yapın. Son olarak EFT seçeneğini seçtikten sonra aktarım yapmak istediğiniz miktarın girerek onay tuşuna basınız.
 

 

  • Vakıflar Bankası telefon bankacılığı ile EFT yapma: İlk adımda Vakıflar Bankası dahili numarasını arayarak müşteri temsilcisine bağlanmalısınız. Ardından müşteri temsilcisine yapmak istediğiniz EFT işlemini ve aktarım yapmak istediğiniz tutarı söyleyerek işlem talebi gerçekleştirmelisiniz.
 


  • Vakıflar Bankası şube ve ATM ile EFT yapma : Sıklıkla yapıldığı üzere size en yakın konumda bulunan Vakıflar Bankası şubesi yahut ATM'sini ziyaret ederek  Vakıflar Bankası başka bankaya EFT ne zaman hesaba geçer konusunu bizzat tecrübe ederek teyit edebilirsiniz.
 

Vakıflar Bankası EFT ücretleri

Çeşitli yöntemler arasında ücret farklılıkları olurken fon aktarımı yapılmak istenen paranın miktarına göre de tahsil edilen ücret değişiklik göstermektedir.

  • Vakıflar Bankası internet bankacılığı ile EFT yapma: Bankanın bu sistemi ile EFT yapmak istediğinizde banka 3.5 lira işlem ücreti alacaktır.
  • Vakıflar Bankası mobil bankacılık ile EFT yapma: Bankanın bu kanalı ile EFT işlemi yapmak istediğiniz takdirde banka sizden 3.5 lira ücret tahsil etmektedir.
  • Vakıflar Bankası telefon bankacılığı ile EFT yapma: Bankanın bu yöntemi EFT işlemi için en düşük miktarda ücret tahsil ettiği yöntemdir. Vakıflar Bankası EFT ücretleri  için en düşük tutar olan 1, 14 liradır.
  • Vakıflar Bankası şube ve ATM ile EFT yapma : Bu yöntem kullanıldığı takdirde banka sizden 3.5 lira EFT işlem ücreti tahsil edecektir. Böylelikle  Vakıflar Bankası başka bankaya EFT ne zaman hesaba geçer ve ücreti ne kadardır aktarmış olduk.

Diğer Haberler

Mustafa Er: 'Takımım iyi reaksiyon verdi' Bursaspor Mustafa Er: "Takımım iyi reaksiyon verdi"
Sefer Yılmaz: 'Bursaspor haklı bir galibiyet aldı' Spor Toto 1. Lig Sefer Yılmaz: "Bursaspor haklı bir galibiyet aldı"
Seferi sahne aldı, Kayserispor üç puanı kaptı! Spor Toto 1. Lig Seferi sahne aldı, Kayserispor üç puanı kaptı!
Kargalar ne kadar yaşar? İslam dininde karga ne anlama gelir? Genel Haber Kargalar ne kadar yaşar? İslam dininde karga ne anlama gelir?
Çeyrek ne kadar? Çeyrek altın fiyatı kaç TL? Genel Haber Çeyrek ne kadar? Çeyrek altın fiyatı kaç TL?
Rüyada altın görmek ne anlama geliyor? 8 kısa maddede Altın rüya tabiri Genel Haber Rüyada altın görmek ne anlama geliyor? 8 kısa maddede Altın rüya tabiri
Sabır duası, duaları ve Sabır ile ilgili ayetler hadisler! Kuran'da sabır nasıl anlatılır? Genel Haber Sabır duası, duaları ve Sabır ile ilgili ayetler hadisler! Kuran'da sabır nasıl anlatılır?
Kediler neden kusar? Kedi kustuktan sonra ne yapılmalı Genel Haber Kediler neden kusar? Kedi kustuktan sonra ne yapılmalı
Futbolda ofsayt nedir? Ofsayt nasıl anlatılır? Genel Haber Futbolda ofsayt nedir? Ofsayt nasıl anlatılır?
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Galatasaray'da Martinelli harekatı: Arsenal'den tek şart
2
Galatasaray'da Jelert çıkmazı!
3
Trabzonspor, Darwin Nunez transferinde sona geliyor!
4
Aleksey Batrakov için Galatasaray'a şok yanıt!
5
Galatasaray'a Chermiti'de çifte kötü haber!
6
Beşiktaş'ın eski yıldızı Süper Lig'e dönüyor: Arthur Masuaku
7
Galatasaray'dan Chelsea'nin forvetine kanca: Emmanuel Emegha

SON HABERLER

Sporx Anasayfasına Dön
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.