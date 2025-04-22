Uzak Şehir 23. bölüm fragmanı yayınlandı! Uzak Şehir izle

Uzak Şehir dizisinin yeni bölüm fragmanı şimdiden araştırılmaya başlandı. Nare'nin Özkan'dan ayrılmak için gittiği mahkemede kararın red şeklinde olması herkesi şaşkınlığa uğrattı. Nare yaşadıklarını sindiremeyince mahkeme çıkışı kendisini vurdu. Peki şimdi ne olacak?

Ekranların sevilen dizisi Uzak Şehir her pazartesi seyircisiyle buluşmaya devam ediyor. 22. Bölümden sonra diziye dair sorular artarken 23. Bölüm fragmanı yayınlandı. Son bölümüyle izleyicisini ekran başına kilitleyen Uzak Şehir dizisinde Alya'nın annesinin geçmişinde yaşadıkları bir bir ortaya çıkıyor.

Diğer yandan Mine'nin hamileliğinin ilerlemesi de hikayede bambaşka bir boyuta neden oldu. Mine'nin hamileliği de olayların seyrini değiştirecek gibi görünüyor. Yaşanan gelişmeler izleyicinin merakını şimdiden artırırken 23. bölümde neler olacağı tahmin edilemez hal aldı.

Nare, mahkeme çıkışında yaralı şekilde Cihan'ın kollarında kalır. Şahin de Nare'nin ölüm ihtimali karşısında şaşkınlığını ve korkusunu gizleyemiyor. Alya da yaşananlar karşısında Cihan'a desteğini eksik etmiyor.

Cihan ile Alya arasındaki yakınlık ise izleyicinin dikkatini çekiyor. Fragmanda Sadakat Hanım'ın Fidan'a kızı için yalvardığı anlar ise kafalarda soru işareti bırakıyor.

Cihan Alya'nın annesiyle ilgili kaygılarından ötürü gizlice araştırma yapıyor. Yaptığı araştırma sonunda onun hapise girdiğini öğreniyor.

Alya'nın güvenliği uğruna birini öldüren Fikriye kızından yıllar sonra özür diliyor. Alya ise yıllar sonra öğrendiği bu gerçekle yüzleşmek zorunda kalıyor. Alya annesine güvenme konusunda zorlanırken Fikriye yine güvenini sarsacak durumlar içindedir.

Demir öfkesiyle yüz yüze gelir ve Zerrin de buna tanık olur. Zerrin ilk kez Demir'in kalbindeki yarasını görürken acılarının benzer olduğunu anlar.

Nare Özkan ile boşanmak için gün sayarken Özkan bu süreçte Demir ile birlik olur. Şahin bu haberi duyunca deliye döner ve evlerini basar.