URF ne zaman gelecek 2025? LoL URF ne zaman gelecek?

League of Legends (LoL) oyuncularının en sevdiği modlardan biri olan URF (Ultra Rekabet Faktörü), her yılın ocak ayında oyuna ekleniyor. 2024 yılında URF modu 24 Ocak'ta oyuncularla buluştu. 2025 yılı için de benzer bir tarih bekleniyor. Riot Games'in geleneksel olarak URF modunu yılın ilk aylarında eklemesi nedeniyle, 2025'te de ocak ayı içerisinde URF modunun gelmesi tahmin ediliyor.



URF MODU NEDİR?

URF modu, League of Legends'de şampiyonların yeteneklerinin bekleme sürelerinin büyük ölçüde azaltıldığı, daha hızlı altın ve seviye kazanılan bir moddur. Bu mod, oyunculara normal oyuna kıyasla daha hızlı ve eğlenceli bir deneyim sunar. URF modu, özellikle yeteneklerin sürekli kullanılabilmesi ve hızlı tempolu oynanışıyla dikkat çeker.



RURF MODU İDDİALARI

2025 yılı için URF modu yerine RURF (Random Ultra Rekabet Faktörü) modunun gelebileceği iddiaları da bulunuyor. RURF modunda, oyunculara rastgele şampiyonlar verilir ve bu da oyuna ekstra bir heyecan katar. Ancak Riot Games tarafından resmi bir açıklama yapılmadığı için bu iddialar henüz netlik kazanmış değil.



URF MODU NASIL OYNANIR?

URF modunda, şampiyonların yeteneklerinin yeniden kullanım süreleri büyük ölçüde azalır. Ayrıca, oyuncular normal oyuna göre daha hızlı altın ve seviye kazanır. Bu durum, oyunun daha hızlı ve dinamik bir şekilde ilerlemesini sağlar. URF modu, özellikle yeteneklerin sürekli kullanılabilmesi ve hızlı tempolu oynanışıyla oyuncuların favori modlarından biridir.



SONUÇ: URF NE ZAMAN GELECEK 2025?

League of Legends oyuncuları, URF modunun 2025 yılında ocak ayı içerisinde oyuna eklenmesini bekliyor. Riot Games'in geleneksel olarak URF modunu yılın ilk aylarında eklemesi, bu tahmini güçlendiriyor. URF modu, hızlı tempolu oynanışı ve eğlenceli deneyimiyle oyuncuların vazgeçilmez modlarından biri olmaya devam ediyor.

