Ünlü Oyuncu Burak Çelik'in, Çukur'a Transfer Olduğu İddia Edildi

Ünlü Oyuncu Burak Çelik'in, Çukur'a Transfer Olduğu İddia EdildiSon olarak Star TV'de yayınlanan Söz dizisinde Selim karakteriyle adından söz ettiren Burak Çelik'in, Çukur dizisinde Akın Koçovalı karakterini canlandıracağı iddia edildi.Yeni sezona hızlı bir başlangıç yapan Çukur dizisiyle ilgili sürpriz iddialar üst üste geliyor. Geçtiğimiz sezon finalinde hakkında tüyolar verilen ve izleyicinin zihninde karışıklığa neden olan Akın Koçovalı karakteri için son olarak Söz dizisinde oynayan genç oyuncu Burak Çelik'in adının geçtiği öğrenildi.AÇIKLAMA HENÜZ GELMEDİDizinin yapımcısından konuyla ilgili herhangi bir açıklama gelmedi.BURAK ÇELİK KİMDİR?21 Temmuz 1992 yılında İstanbul Eyüp'de dünyaya gelen Burak Çelik, lise öğrenimini tamamladıktan sonra üniversiteye hazırlanmaya başladı. Aynı zamanda da babasına ait otopark'ta çalışıyorken, ünlü menajer Ataberk Oral ile tanıştı.Yakışıklı oyuncu Ataberk Oral'ın desteği ile 2013 yılında Best Model Of Turkey yarışmasına katılarak birinci oldu. Burak Çelik'in bu yarışmada elde ettiği başarı yapımcıların dikkatlerini çekti. Modellik yapan başarılı oyuncu Hakan Akkaya'nın bir defilesinde baş manken olarak sahneye çıktı. Sanatçı Hande Yener'in "Hasta" adlı klibinde rol alır. Ayrıca Hande Yener'in Kraliçe adlı albüm kapağında da boy gösterdi.İlk oyunculuk deneyimini Fox TV ekranlarında yayınlanan Karagül dizisi ile edinmiştir. Daha sonra Fox TV'nin sevilen yaz dizisi Hayat Sevince Güzel dizisinde başrol oynadı. Dizide Algı Eke, Öykü Çelik, Ekin Mert Daymaz ile birlikte rol almış ve "Barış" rolünü oynadı. Genç oyuncu Burak Çelik, Star TV'nin severek izlenen dizisi Söz'de Selim karakterini canlandırdı.