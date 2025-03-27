Üniversiteler 9 gün tatil mi? Bayramda üniversiteler tatil mi?

Türkiye'deki üniversite öğrencileri ve akademik personelinin en çok merak ettiği konulardan biri de Ramazan Bayramı tatilinin süresi. Özellikle kamu çalışanları için ilan edilen 9 günlük tatil beklentisi, "Üniversiteler 9 gün tatil mi?" ve "Bayramda üniversiteler tatil mi?" sorularını gündeme getirdi. İşte üniversitelerdeki bayram tatili uygulamaları ve 2025 yılı Ramazan Bayramı özelinde beklenen gelişmeler. EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ? BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN?
Akademisyenler kamu çalışanı olduğu için bayramdan sonraki 2 Nisan, 3 Nisan ve 4 Nisan tarihlerinde idari izinli olacaklar.
Bu nedenle devlet üniversitelerinde de bayram tatili 9 gün olacak.
Özel üniversitelerin tatiliyle ilgili bilgileri üniversitelerin resmi web sitelerinden yada rektörlükten öğrenebilirsiniz.
RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR VE BİTİYOR?
Ramazan Bayramı, 30 Mart 2025 Pazar günü başlıyor, 1 Nisan Salı günü son buluyor. Bayram tatili ise 28 Mart tarihinde akşam başlayacak ve 6 Nisan Pazar günü sona erecek. Bu günler resmi tatil. Bayram tatilinden sonraki 2 Nisan, 3 Nisan ve 4 Nisan tarihleri idari izin kapsamına alındı. Böylece bayram tatili 9 güne çıktı.
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