Haber Tarihi: 27 Mart 2025 12:58 - Güncelleme Tarihi: 27 Mart 2025 12:58

Üniversiteler 9 gün tatil mi? Bayramda üniversiteler tatil mi?

Bayramda üniversiteler tatil mi? Üniversiteler Ramazan Bayramı'nda 9 gün tatil yapacak mı?

Üniversiteler 9 gün tatil mi? Bayramda üniversiteler tatil mi?
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Türkiye'deki üniversite öğrencileri ve akademik personelinin en çok merak ettiği konulardan biri de Ramazan Bayramı tatilinin süresi. Özellikle kamu çalışanları için ilan edilen 9 günlük tatil beklentisi, "Üniversiteler 9 gün tatil mi?" ve "Bayramda üniversiteler tatil mi?" sorularını gündeme getirdi. İşte üniversitelerdeki bayram tatili uygulamaları ve 2025 yılı Ramazan Bayramı özelinde beklenen gelişmeler.

ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ? BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN?

Akademisyenler kamu çalışanı olduğu için bayramdan sonraki 2 Nisan, 3 Nisan ve 4 Nisan tarihlerinde idari izinli olacaklar.

Bu nedenle devlet üniversitelerinde de bayram tatili 9 gün olacak.

Özel üniversitelerin tatiliyle ilgili bilgileri üniversitelerin resmi web sitelerinden yada rektörlükten öğrenebilirsiniz.

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR VE BİTİYOR?

Ramazan Bayramı, 30 Mart 2025 Pazar günü başlıyor, 1 Nisan Salı günü son buluyor. Bayram tatili ise 28 Mart tarihinde akşam başlayacak ve 6 Nisan Pazar günü sona erecek. Bu günler resmi tatil. Bayram tatilinden sonraki 2 Nisan, 3 Nisan ve 4 Nisan tarihleri idari izin kapsamına alındı. Böylece bayram tatili 9 güne çıktı.

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