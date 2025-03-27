Üniversiteler 9 gün tatil mi? Bayramda üniversiteler tatil mi?

Türkiye'deki üniversite öğrencileri ve akademik personelinin en çok merak ettiği konulardan biri de Ramazan Bayramı tatilinin süresi. Özellikle kamu çalışanları için ilan edilen 9 günlük tatil beklentisi, "Üniversiteler 9 gün tatil mi?" ve "Bayramda üniversiteler tatil mi?" sorularını gündeme getirdi. İşte üniversitelerdeki bayram tatili uygulamaları ve 2025 yılı Ramazan Bayramı özelinde beklenen gelişmeler.

Akademisyenler kamu çalışanı olduğu için bayramdan sonraki 2 Nisan, 3 Nisan ve 4 Nisan tarihlerinde idari izinli olacaklar.

Bu nedenle devlet üniversitelerinde de bayram tatili 9 gün olacak.

Özel üniversitelerin tatiliyle ilgili bilgileri üniversitelerin resmi web sitelerinden yada rektörlükten öğrenebilirsiniz.

Ramazan Bayramı, 30 Mart 2025 Pazar günü başlıyor, 1 Nisan Salı günü son buluyor. Bayram tatili ise 28 Mart tarihinde akşam başlayacak ve 6 Nisan Pazar günü sona erecek. Bu günler resmi tatil. Bayram tatilinden sonraki 2 Nisan, 3 Nisan ve 4 Nisan tarihleri idari izin kapsamına alındı. Böylece bayram tatili 9 güne çıktı.