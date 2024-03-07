Union SG - Fenerbahçe maçı kadrosu, muhtemel ilk 11'ler

UEFA Konferans Ligi son 16 turunda Fenerbahçe, Union SG deplasmanında sahaya çıkıyor. Fenerbahçe'de kritik mücadele öncesinde eksik isimler dikkat çekti. Belçika temsilcisi, Avrupa'da çıktığı maçları RSC Anderlecht Stadı'nda oynuyor.

Union Saint Gilloise - Fenerbahçe maçı 7 Mart Perşembe günü saat 23.00'de başlayacak. Mücadeleyi Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Joao Pinheiro yönetecek.

UEFA Konferans Ligi'nde Fenerbahçe'nin maçını canlı olarak izlemek isteyen futbolseverler, mücadelenin ekranlara geleceği kanalı merak ediyor.

Konferans Ligi yayın hakları Exxen'de bulunuyor. Union Saint - Gilloise Fenerbahçe karşılaşması platform üzerinden izleyiciyle buluşacak.



Fenerbahçe, özellikle Trendyol Süper Lig'de zorlu bir fikstüre girmeye hazırlanıyor. Sarı lacivertlilerde yoğun maç trafiği öncesi iki sakat oyuncu bulunuyor.

Sarı-lacivertli takımda sakatlıkları bulunan Becao, İrfan Can Kahveci ile Joshua King, Union Saint-Gilloise karşısında forma giyemeyecek.

UEFA kadrosunda yer almayan Mert Müldür, Serdar Aziz ve Serdar Dursun Belçika temsilcisiyle oynanan maçta sahada olmayacak.

Fenerbahçe'nin son 16 turundaki rakibi Unions SG, bu sezon ortaya koyduğu performansla dikkat çekti. Belçika Ligi'nde bu sezon Anderlecht, Club Brugge gibi takımların önünde liderliğini sürdürüyor.

Union Saint-Gilloise, oynadığı 28 karşılaşmada 21 galibiyet 5 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Ligde oynadığı maçlarda rakip fileleri 61 kez sarsarken kalesinde ise 29 gol gördü. Belçika temsilcisi oynadığı son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.

UEFA Konferans Ligi'nde Son 16 Turu karşılaşmaları iki maç üzerinden oynanıyor. İlk mücadelenin ardından rövanş karşılaşması 14 Mart Perşembe günü oynanacak.

UEFA Konferans Ligi'nde Fenerbahçe, sahaya çıkmaya hazırlanıyor. Fenerbahçe, son 16 turunda Belçika'nın Union Saint Gilloise takımına konuk olacak. İsmail Kartal ve öğrencileri, ilk maçtan skor avantajını kazanarak İstanbul'a dönmeyi hedefliyor. Sarı-lacivertlilerin Avrupa maçı öncesinde kamp kadrosu belli oldu. Union SG - Fenerbahçe karşılaşması Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Joao Pinheiro yönetecek. UEFA Konferans Ligi heyecanına ortak olmak isteyen futbolseverler ise karşılaşmanın başlangıç saati ve ekranlara geleceği kanalı merak ediyor. Peki Union Saint Gilloise Fenerbahçe maçı şifresiz mi, ne zaman, saat kaçta? Union SG - Fenerbahçe maçı hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın canlı yayınlanacağı kanal…Union SG: Moris, Sykes, Burgess, Machida, Terho, Rasmussen, Sadiki, Puertas, Montes, Eckert, Amoura.Fenerbahçe: Livakovic, Osayi Samuel, Çağlar, Djiku, Ferdi, İsmail Yüksek, Fred, Cengiz, Szymanski, Tadic, Dzeko.