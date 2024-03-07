Haber Tarihi: 07 Mart 2024 17:37 - Güncelleme Tarihi: 07 Mart 2024 17:37

Union Saint-Gilloise Fenerbahçe canlı izle: Şifresiz mi? | Union SG - FB maçı şifresiz canlı izle

Union Saint-Gilloise - Fenerbahçe maçı canlı izle şifresiz izle | Union Saint-Gilloise - Fenerbahçe maçını kaçak olarak Taraftarium24 veya Selçuk Sports'tan izlemek yasadışıdır. UEFA Konferans Ligi son 16 turunun rövanş karşılaşmaları başladı. Şifresiz olarak canlı izlenebilecek olan Union Saint-Gilloise - Fenerbahçe maçının kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu. Peki, Union Saint-Gilloise - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Union Saint-Gilloise - Fenerbahçe maçı canlı izleme detayları

Union Saint-Gilloise Fenerbahçe canlı izle: Şifresiz mi? | Union SG - FB maçı şifresiz canlı izle
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UEFA Konferans Ligi son 16 turu rövanş karşılaşmasında Union Saint-Gilloise, Fenerbahçe'yi ağırlıyor. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli karşılaşmasını takip etmek isteyen futbolseverler ise mücadelelerin saat kaçta başlayacağını merak ediyor. Union Saint-Gilloise - Fenerbahçe karşılaşmasının ekranlara geleceği kanal belli oldu. Peki Union Saint-Gilloise - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın başlangıç saati…

UNİON SG - FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE





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UNİON SG - FENERBAHÇE MAÇI SİFRESİZ VEREN KANALLAR LİSTESİ;

Blue Sport 6 Live HD

C More Suomi

Cosmote Sport 3 HD

Cytavision Sports 6 HD

DAZN Canada ($/geo/R)

DAZN Deutsch ($/geo/R)

Digi Sport 2 Romania HD

EXXEN Digital Türkiye

LiveScore [app] (ROI only)

M+ Liga de Campeones 7

MATCH! Arena HD

Nova Sport 4 Czech HD

Paramount+ USA ($/geo/R)

Pickx+ Sports 3 HD

Polsat Sport Premium 1 HD

Sport 24 At Sea Extra

Stan Sport Australia

Stöd 2 Sport 3

SuperSport LaLiga HD

TNT Sports 2 HD UK

TV2 Play Norge

TV4 Play+ Sverige

ViaPlay Baltic HD

ViaPlay Danmark HD

Ziggo Sport Doc

UNİON SG - FENERBAHÇE MAÇI ŞİFRESİZ Mİ, HANGİ KANALDA?

UEFA Konferans Ligi'nde Fenerbahçe'nin maçını canlı olarak izlemek isteyen futbolseverler, mücadelenin ekranlara geleceği kanalı merak ediyor.

Konferans Ligi yayın hakları Exxen'de bulunuyor. Union Saint - Gilloise Fenerbahçe karşılaşması platform üzerinden izleyiciyle buluşacak.

UNİON SAİNT GİLLOİSE - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Konferans Ligi son 16 turunda Fenerbahçe, Union SG deplasmanında sahaya çıkıyor. Fenerbahçe'de kritik mücadele öncesinde eksik isimler dikkat çekti. Belçika temsilcisi, Avrupa'da çıktığı maçları RSC Anderlecht Stadı'nda oynuyor.

Union Saint Gilloise - Fenerbahçe maçı 7 Mart Perşembe günü saat 23.00'de başlayacak. Mücadeleyi Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Joao Pinheiro yönetecek.
UNİON SG - FENERBAHÇE MUHTEMEL 11'LER

Union SG: Moris, Sykes, Burgess, Machida, Terho, Rasmussen, Sadiki, Puertas, Montes, Eckert, Amoura.



Fenerbahçe: Livakovic, Osayi Samuel, Çağlar, Djiku, Ferdi, İsmail Yüksek, Fred, Cengiz, Szymanski, Tadic, Dzeko.



FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK

Fenerbahçe, özellikle Trendyol Süper Lig'de zorlu bir fikstüre girmeye hazırlanıyor. Sarı lacivertlilerde yoğun maç trafiği öncesi iki sakat oyuncu bulunuyor.

Sarı-lacivertli takımda sakatlıkları bulunan Becao, İrfan Can Kahveci ile Joshua King, Union Saint-Gilloise karşısında forma giyemeyecek.

UEFA kadrosunda yer almayan Mert Müldür, Serdar Aziz ve Serdar Dursun Belçika temsilcisiyle oynanan maçta sahada olmayacak.

UNİON SG PERFORMANSIYLA DİKKAT ÇEKTİ

Fenerbahçe'nin son 16 turundaki rakibi Unions SG, bu sezon ortaya koyduğu performansla dikkat çekti. Belçika Ligi'nde bu sezon Anderlecht, Club Brugge gibi takımların önünde liderliğini sürdürüyor.

Union Saint-Gilloise, oynadığı 28 karşılaşmada 21 galibiyet 5 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Ligde oynadığı maçlarda rakip fileleri 61 kez sarsarken kalesinde ise 29 gol gördü. Belçika temsilcisi oynadığı son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.

RÖVANŞ MAÇI 14 MART'TA OYNANACAK

UEFA Konferans Ligi'nde Son 16 Turu karşılaşmaları iki maç üzerinden oynanıyor. İlk mücadelenin ardından rövanş karşılaşması 14 Mart Perşembe günü oynanacak.

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