Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan görevinden alındı

Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ın görevine son verilerek, yerine Adil Karaismailoğlu atandı.

28 Mart 2020 10:05
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan görevinden alındı
Cumhurbaşkanı Kararı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ın görevine son verilerek, yerine Bakan Yardımcısı Adil Karaismailoğlu atandı.
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. 

Karara göre, Anayasa'nın 104 ve 106'ncı maddeleri gereğince Cumhurbaşkanı Kararı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın görevine son verildi. Turhan'ın yerine Bakan Yardımcısı Adil Karaismailoğlu getirildi. 

Yeni Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun öz geçmişi 

Trabzon'da 1969'da doğan Karaismailoğlu, Trabzon Lisesi'ni bitirdikten sonra Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliğinden mezun oldu. 

Yüksek lisansını, Bahçeşehir Üniversitesi Kentsel Sistemler ve Ulaştırma Yönetimi programında tamamlayan Karaismailoğlu, Mayıs 1995'te İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğünde ilk görevine başladı. 

Karaismailoğlu, İETT Genel Müdürlüğünde mühendis ve yönetici olarak görev yaptı. 2002 yılından itibaren İBB Trafik Müdürlüğünde trafik kontrol merkezi, sinyalizasyon, akıllı trafik sistemlerinden sorumlu müdür yardımcısı olarak çalışan Karaismailoğlu, 16 Kasım 2009'da Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğüne atandı.

Ardından Ulaşım Daire Başkanlığı görevine getirilen Karaismailoğlu, ulaşımla ilgili, İstanbul genelinde birçok projenin hayata geçirilmesine katkı sağladı. 

Karaismailoğlu, Temmuz 2016'da Başbakanlık Toplu Konut İdaresinde (TOKİ) İstanbul Emlak Dairesi Başkanlığı görevine atandı. 26 Nisan 2018'de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Genel Sekreter Yardımcılığı görevine getirilen Karaismailoğlu, Eylül 2019'dan beri Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcılığı görevini yürütüyordu. 

Karaismailoğlu, evli ve iki çocuk babası.

Kaynak: AA

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