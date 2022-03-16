Uğurcan Çakır, Avrupa'nın zirvesinde

Süper Lig'deki kaleciler arasında ilk sırada alan bordo-mavililerin kaptanı, Avrupa'da da zirvede...
Habertürk'te yer alan habere göre; Fransız kulübü Nice'in Arjantinli kalecisi Walter Benitez ile aynı kurtarış oranına (Yüzde 82) sahip olan Uğurcan Çakır, 109 kurtarış yaparken, Benitez ise 93 kurtarış yaptı. Uğurcan Çakır, 5 büyük lig ve Süper Lig kalecileri arasında en başarılı oyuncu konumunda.
Listedeki diğer kaleciler şöyle:
Uğurcan Çakır - Trabzonspor (Yüzde 82 - Süper Lig lideri)
Walter Benítez - OGC Nice (Yüzde 82 - Ligue 1 lideri)
Jose Sa - Wolverhampton Wanderers (Yüzde 81 - Premier Lig lideri)
Yassine Bounou - Sevilla (Yüzde 80 - LaLiga lideri)
Samir Handanovic - Inter (Yüzde 79 Serie A lideri)
Mark Flekken - Freiburg (Yüzde 79 - Bundesliga lideri)
Habertürk'te yer alan habere göre; Fransız kulübü Nice'in Arjantinli kalecisi Walter Benitez ile aynı kurtarış oranına (Yüzde 82) sahip olan Uğurcan Çakır, 109 kurtarış yaparken, Benitez ise 93 kurtarış yaptı. Uğurcan Çakır, 5 büyük lig ve Süper Lig kalecileri arasında en başarılı oyuncu konumunda.
Listedeki diğer kaleciler şöyle:
Uğurcan Çakır - Trabzonspor (Yüzde 82 - Süper Lig lideri)
Walter Benítez - OGC Nice (Yüzde 82 - Ligue 1 lideri)
Jose Sa - Wolverhampton Wanderers (Yüzde 81 - Premier Lig lideri)
Yassine Bounou - Sevilla (Yüzde 80 - LaLiga lideri)
Samir Handanovic - Inter (Yüzde 79 Serie A lideri)
Mark Flekken - Freiburg (Yüzde 79 - Bundesliga lideri)