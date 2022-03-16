Uğurcan Çakır, Avrupa'nın zirvesinde

Süper Lig'deki kaleciler arasında ilk sırada alan bordo-mavililerin kaptanı, Avrupa'da da zirvede...



Habertürk'te yer alan habere göre; Fransız kulübü Nice'in Arjantinli kalecisi Walter Benitez ile aynı kurtarış oranına (Yüzde 82) sahip olan Uğurcan Çakır, 109 kurtarış yaparken, Benitez ise 93 kurtarış yaptı. Uğurcan Çakır, 5 büyük lig ve Süper Lig kalecileri arasında en başarılı oyuncu konumunda.



Listedeki diğer kaleciler şöyle:



Uğurcan Çakır - Trabzonspor (Yüzde 82 - Süper Lig lideri)

Walter Benítez - OGC Nice (Yüzde 82 - Ligue 1 lideri)

Jose Sa - Wolverhampton Wanderers (Yüzde 81 - Premier Lig lideri)

Yassine Bounou - Sevilla (Yüzde 80 - LaLiga lideri)

Samir Handanovic - Inter (Yüzde 79 Serie A lideri)

Mark Flekken - Freiburg (Yüzde 79 - Bundesliga lideri)





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