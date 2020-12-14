UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 eşleşmeleri

UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turu kura çekimi gerçekleştirildi.

Haber; Sporx.com
Abone Ol
UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 eşleşmeleri
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
14 Aralık 2020 15:31
UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turu kura çekimi gerçekleştirildi.

SON 32 TURU EŞLEŞMELERİ

Wolfsberger - Tottenham
Dinamo Kiev - Club Brugge
Real Sociedad - Manchester United
Benfica - Arsenal
Kızılyıldız - AC Milan
Royal Antwerp - Rangers 
Slavia Prag - Leicester City
Salzburg - Villarreal
Braga - Roma
Krasnodar - Dinamo Zagreb
Young Boys - Bayer Leverkusen
Molde - Hoffenheim
Granada - Napoli
Maccabi Tel Aviv - Shakhtar Donetsk
Lille - Ajax
Olympiakos - PSV

Son 32 turu ilk maçları 18 Şubat 2021, rövanşları ise 25 Şubat 2021 tarihlerinde yapılacak. Seribaşı takımlar, rövanş karşılaşmalarını evinde oynayacak. 



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için