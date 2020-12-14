UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 eşleşmeleri

UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turu kura çekimi gerçekleştirildi.
SON 32 TURU EŞLEŞMELERİ
Wolfsberger - Tottenham
Dinamo Kiev - Club Brugge
Real Sociedad - Manchester United
Benfica - Arsenal
Kızılyıldız - AC Milan
Royal Antwerp - Rangers
Slavia Prag - Leicester City
Salzburg - Villarreal
Braga - Roma
Krasnodar - Dinamo Zagreb
Young Boys - Bayer Leverkusen
Molde - Hoffenheim
Granada - Napoli
Maccabi Tel Aviv - Shakhtar Donetsk
Lille - Ajax
Olympiakos - PSV
Son 32 turu ilk maçları 18 Şubat 2021, rövanşları ise 25 Şubat 2021 tarihlerinde yapılacak. Seribaşı takımlar, rövanş karşılaşmalarını evinde oynayacak.
SON 32 TURU EŞLEŞMELERİ
Wolfsberger - Tottenham
Dinamo Kiev - Club Brugge
Real Sociedad - Manchester United
Benfica - Arsenal
Kızılyıldız - AC Milan
Royal Antwerp - Rangers
Slavia Prag - Leicester City
Salzburg - Villarreal
Braga - Roma
Krasnodar - Dinamo Zagreb
Young Boys - Bayer Leverkusen
Molde - Hoffenheim
Granada - Napoli
Maccabi Tel Aviv - Shakhtar Donetsk
Lille - Ajax
Olympiakos - PSV
Son 32 turu ilk maçları 18 Şubat 2021, rövanşları ise 25 Şubat 2021 tarihlerinde yapılacak. Seribaşı takımlar, rövanş karşılaşmalarını evinde oynayacak.