UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor

UEFA Avrupa Ligi'nde 3. eleme turu mücadeleleri bu hafta başlayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor
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07 Ağustos 2023 14:20
UEFA Avrupa Ligi'nde 3. eleme turunun ilk ayağı salı günü, tek maçla başlayacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli ikinci turnuvasının ilk maçında salı günü Kazakistan temsilcisi Astana, Bulgaristan'ın Ludogorets takımını TSİ 17.00'de konuk edecek.

3. eleme turunun ilk ayağındaki diğer 6 maç ise 10 Ağustos Perşembe günü oynanacak. Turun rövanş maçları ise 17 Ağustos Perşembe günü oynanacak.

Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçların TSİ programı şöyle:

8 Ağustos Salı:

17.00 Astana (Kazakistan) - Ludogorets (Bulgaristan)

10 Ağustos Perşembe:

19.00 Zalgiris (Litvanya) - Hacken (İsveç)

19.00 Karabağ (Azerbaycan) - HJK (Finlandiya)

20.00 Sheriff (Moldova) - BATE (Belarus)

20.00 Slavia Prag (Çekya) - Dnipro-1 (Ukrayna)

22.00 Zrinjski (Bosna Hersek) - Breidablik (İzlanda)

22.00 Olympiakos (Yunanistan) - Genk (Belçika)

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