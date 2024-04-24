Haber Tarihi: 24 Nisan 2024 15:13 - Güncelleme Tarihi: 24 Nisan 2024 15:13

TUS tercihleri ne zaman başlıyor? (2024 ÖSYM TUS/1)

TUS tercih tarihleri, sınav sonuçlarının belli olmasının ardından adayların gündeminde yer alıyor. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2024-TUS 1. Dönem) 17 Mart'ta düzenlenen oturumla gerçekleştirildi. TUS sınav sonucunu kontrol eden ve aldığı puanlara göre tercihte bulunacak olan doktor adayları, gözlerini TUS tercih dönemine çevirdi. Peki, 2024 TUS tercihleri ne zaman yapılacak?

TUS tercihleri ne zaman başlıyor? (2024 ÖSYM TUS/1)
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TUS tercih ekranı, sınav sonuçlarının ilan edilmesinin ardından adaylar tarafından kontrol ediliyor. Tercih işlemleri elektronik ortamda AİS üzerinden gerçekleştirilecek. Tercih listesi, ÖSYM tarafından yayınlanacak kılavuz doğrultusunda gerçekleştirilecek. Peki, TUS tercihleri ne zaman yapılacak?

TUS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) tercihleri için gözler 2024 yılı ÖSYM sınav takvimine çevrildi.

TUS tercihleri geçtiğimiz yıl haziran ayının başında başlamış ve tercih işlemleri 1 hafta sürmüştü. 2024 yılı TUS tercihleri için tarihler henüz açıklanmadı fakat tercih döneminin önümüzdeki mayıs ayında başlaması bekleniyor.

TUS/1 SONUÇLARI AÇIKLANDI

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen 2024-TUS ve 2024 STS Tıp Doktorluğu 1. dönem sınav sonuçları açıklandı.

Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir.

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