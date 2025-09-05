Haber Tarihi: 05 Eylül 2025 11:15 -
Güncelleme Tarihi:
05 Eylül 2025 11:15
Türkiye - Japonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Filenin Sultanları, Dünya Voleybol Şampiyonası'nda tarihi bir başarıya imza atarak yarı finale yükseldi. Türk voleybolunun gururu olan milli takımımız, bu kez Japonya ile karşı karşıya gelecek. Peki, Türkiye - Japonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
Filenin Sultanları, 2025 Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda tarihi bir başarıya imza atarak yarı finale yükseldi. Çeyrek finalde ABD'yi 3-1'lik skorla geçen A Milli Kadın Voleybol Takımı, yarı finalde Türk başantrenör Ferhat Akbaş yönetimindeki Japonya ile karşı karşıya gelecek. Türkiye - Japonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
TÜRKİYE - JAPONYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Filenin Sultanları, yarı finalde Türk başantrenör Ferhat Akbaş yönetimindeki Japonya takımıyla kozlarını paylaşacak. Kritik karşılaşma 6 Eylül Cumartesi günü saat 11:30'da oynanacak.
Filenin Sultanları'nın, yarı finalde eşleştiği Japonya maçı TRT 1'den canlı yayınlanacak.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası çeyrek final maçında ABD ile karşı karşıya geldi. Tayland'da oynanan maçı kazanan taraf 3-1'lik skorla Filenin Sultanları oldu.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, ABD karşısında 4. seti kazanarak maçta skoru 3-1'e getirdi. A Milli Kadın Voleybol Takımı'na galibiyeti getiren setler 25-15, 22-25, 25-14 ve 25- şeklinde sona erdi.
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Daha fazla göster
SON HABERLER
-
1
-
2
-
3
-
4
-
5
-
6
-
7
-
8
-
9
-
10
-
11
-
12
-
13
-
14
-
15
-
16
-
17
-
18
-
19
-
20
-
21
-
22
-
23
-
24
-
25
-
26
-
27
-
28
-
29
-
30
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler
kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak
için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi
inceleyebilirsiniz.
Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.