Filenin Sultanları, 2025 Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda tarihi bir başarıya imza atarak yarı finale yükseldi. Çeyrek finalde ABD'yi 3-1'lik skorla geçen A Milli Kadın Voleybol Takımı, yarı finalde Türk başantrenör Ferhat Akbaş yönetimindeki Japonya ile karşı karşıya gelecek. Türkiye - Japonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?



TÜRKİYE - JAPONYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



Filenin Sultanları, yarı finalde Türk başantrenör Ferhat Akbaş yönetimindeki Japonya takımıyla kozlarını paylaşacak. Kritik karşılaşma 6 Eylül Cumartesi günü saat 11:30'da oynanacak.



Filenin Sultanları'nın, yarı finalde eşleştiği Japonya maçı TRT 1'den canlı yayınlanacak.



A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası çeyrek final maçında ABD ile karşı karşıya geldi. Tayland'da oynanan maçı kazanan taraf 3-1'lik skorla Filenin Sultanları oldu.



A Milli Kadın Voleybol Takımı, ABD karşısında 4. seti kazanarak maçta skoru 3-1'e getirdi. A Milli Kadın Voleybol Takımı'na galibiyeti getiren setler 25-15, 22-25, 25-14 ve 25- şeklinde sona erdi.

Haber ile daha fazlasına ulaşın: