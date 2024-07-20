Türk Lirasından 6 Sıfır Ne Zaman Atıldı?

2005 yılı öncesinde Türk lirası, aşırı enflasyon nedeniyle büyük değer kaybetmişti. Örneğin, bir ekmek 1 milyon liraya satılıyordu. Bu durum, günlük alışverişlerde bile büyük zorluklara yol açıyordu.



Redenominasyon Süreci:



Redenominasyon işlemi kapsamında, 1 milyon eski liraya 1 yeni lira değeri verildi. Bu sayede, piyasadaki para miktarı önemli ölçüde azaldı ve enflasyonun kontrol altına alınması hedeflendi.



Redenominasyon Sonrası Durum:



Redenominasyon işleminden sonra Türk lirası, daha istikrarlı bir para birimi haline geldi. Bu durum, günlük alışverişlerin kolaylaşmasını ve ülke ekonomisinin toparlanmasını sağladı.



Redenominasyonun Etkileri:



Redenominasyon işleminin bazı olumlu ve olumsuz etkileri de olmuştur. Olumlu etkiler arasında, enflasyonun kontrol altına alınması ve günlük alışverişlerin kolaylaşması yer almaktadır. Olumsuz etkiler arasında ise, bazı vatandaşların maaşlarında ve birikimlerinde yaşanan azalma ve bazı fiyatlarda yaşanan karışıklıklar yer almaktadır.







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