Haber Tarihi: 20 Temmuz 2024 14:25 - Güncelleme Tarihi: 20 Temmuz 2024 14:25

Türk Lirasından 6 Sıfır Ne Zaman Atıldı?

Türk lirası, 1 Ocak 2005 tarihinde yapılan bir redenominasyon işlemiyle 6 sıfır atılmıştır. Bu işlem, ülkemizdeki yüksek enflasyonun yarattığı ekonomik problemleri çözmeyi amaçlamıştır.

Türk Lirasından 6 Sıfır Ne Zaman Atıldı?
Abone Ol
2005 yılı öncesinde Türk lirası, aşırı enflasyon nedeniyle büyük değer kaybetmişti. Örneğin, bir ekmek 1 milyon liraya satılıyordu. Bu durum, günlük alışverişlerde bile büyük zorluklara yol açıyordu.

Redenominasyon Süreci:

Redenominasyon işlemi kapsamında, 1 milyon eski liraya 1 yeni lira değeri verildi. Bu sayede, piyasadaki para miktarı önemli ölçüde azaldı ve enflasyonun kontrol altına alınması hedeflendi.

Redenominasyon Sonrası Durum:

Redenominasyon işleminden sonra Türk lirası, daha istikrarlı bir para birimi haline geldi. Bu durum, günlük alışverişlerin kolaylaşmasını ve ülke ekonomisinin toparlanmasını sağladı.

Redenominasyonun Etkileri:

Redenominasyon işleminin bazı olumlu ve olumsuz etkileri de olmuştur. Olumlu etkiler arasında, enflasyonun kontrol altına alınması ve günlük alışverişlerin kolaylaşması yer almaktadır. Olumsuz etkiler arasında ise, bazı vatandaşların maaşlarında ve birikimlerinde yaşanan azalma ve bazı fiyatlarda yaşanan karışıklıklar yer almaktadır.


Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Nazilli'den transfer bombardımanı Spor Toto 2. Lig Nazilli'den transfer bombardımanı
Fenerbahçe'den UEFA kadrosu kararı! Fenerbahçe Fenerbahçe'den UEFA kadrosu kararı!
Muğlaspor'da iki transfer daha Spor Toto 3. Lig Muğlaspor'da iki transfer daha
3. Lig ekibi Aliağa FK'ya golcü kanat Spor Toto 3. Lig 3. Lig ekibi Aliağa FK'ya golcü kanat
Trabzonspor ve Başakşehir'in Avrupa maçı hakemi belli oldu UEFA Avrupa Ligi Trabzonspor ve Başakşehir'in Avrupa maçı hakemi belli oldu
Beşiktaş'ta sırada Emirhan var! Beşiktaş Beşiktaş'ta sırada Emirhan var!
Menemen FK'dan gidenler kapışıldı Spor Toto 2. Lig Menemen FK'dan gidenler kapışıldı
Türk Lirasından 6 Sıfır Ne Zaman Atıldı? Gündem Türk Lirasından 6 Sıfır Ne Zaman Atıldı?
Balıkesirspor golcüsünü buldu Spor Toto 3. Lig Balıkesirspor golcüsünü buldu
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Cengiz Ünder için flaş gelişme: Napoli
2
Ali Koç: "En-Nesyri sabrımızı taşırıyor"
3
Ali Koç: "Ferdi kalmak zorunda"
4
Ali Koç: "Bu sistemi yıkacağız!"
5
Barcelona, Olmo için gözünü kararttı
6
Galatasaray'da iki veda kararı!
7
Real Madrid'den dev plan: Bedava Trent Alexander-Arnold

SON HABERLER

yukarı ok