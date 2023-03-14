Tüpraş ne zaman bölünecek? Tüpraş bedelsiz ne zaman?

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

Türkiye'nin gelen kuruluşlarından biri olan Tüpraş, Sermaye Piyasası Kurulu'na bedelsiz sermaye artırımı için başvuruda bulundu. Yüzde 600 oranında gerçekleştirilecek olan bedelsiz sermaye artırımı yatırımcıları da heyecanlandırdı. Tüpraş bedelsiz ne zaman, TUPRS ne zaman bölünecek gibi sorular da internette aranıyor. İşte detaylar…Şirket Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinden yaptığı açıklamada;Kayıtlı sermaye tavanı 500.000.000 TL olmakla birlikte, SPK'nın Kayıtlı Sermaye Sistemi'ndeki "Her tür iç kaynak ile kar payının sermayeye ilave edilmesi suretiyle ve birleşme, bölünme ve benzeri genel kurul kararı gerektiren işlemler neticesinde, her bir tavan kapsamında bir defaya mahsus olmak üzere kayıtlı sermaye tavanı aşılabilir." hükmüne istinaden, 275.256.514 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 600% oranında artış ile 1.651.539.084 TL artırılarak 1.926.795.598 TL'ye çıkarılmasına karar verdi.Türkiye Petrol Rafinerileri, başta Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş. ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. başta olmak üzere diğer kuruluşlar nezdinde gerekli başvuru ve işlemlerin yapılmasına ilişkin süreci başlattı.Yatırımcılar Tüpraş Bedelsiz Sermaye Artırımına Nasıl Katılabilir?Sermaye artırımı için SPK'ya başvuran Tüpraş, onaylanma sürecinden sonra bölünme tarihlerini belirleyecek. Bu aşamada bölünmeden önce elinde lot bulunan herkes bedelsiz sermaye artırımına katılmaya hak kazanacak. Yatırımcıların bölünme günü herhangi bir işlem yapmasına gerek yoktur. Hak kazanıla lotları otomatik olarak yatırım hesaplarına yansıtılır.600% beldesiz sermaye artırımına göre portföyünde 1 Tüpraş hissesi bulunan yatırımcı toplamda 7 hisseye sahip olacak. Bu orana görede hisse düzeltilmiş fiyattan işlem görecek.4. çeyrek finansal verilerine göre 2022 yılında 41,04 milyar TL kâr elde eden Tüpraş, 10 Mart 2023 tarihi itibariyle hisse başına net 40,87 TL temettü dağıtacağını bildirdi. Hissenin son fiyatına (522,70 TL – 13 Şubat 2023) göre temettü verimi ise 7,81% olarak belirlendi.