Trabzonspor'da Kouyate sesleri

Transfer çalışmalarına en erken başlayan takım olan Trabzonspor, ihtiyacı olan mevkileri tek tek güçlendirmeyi hedefliyor. İngiliz ekibi Crystal Palace ile sözleşmesi biten Cheikhou Kouyate, Bordo-Mavililer'in transfer listesinde yer alıyor.32 yaşındaki orta saha oyuncusu ile yapılan görüşmelerde belli bir aşama kaydedildi.Geride bıraktığımız sezonun devre arasında da Bordo-Mavililer, Kouyate ile ilgilenmişti. Ancak Ada ekibi yüksek bonservis bedeli isteğince bu transfer sonuçlanmamıştı.Başarılı oyuncu 31 maçta toplam 1 gol atıp 1 de asist yaptı.