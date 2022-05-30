Trabzonspor'da Kouyate sesleri

Kulübü Crystal Palace ile sözleşmesi sona eren Cheikhou Kouyate, yeniden Trabzonspor'un gündemine girdi.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da Kouyate sesleri
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30 Mayıs 2022 12:10
Transfer çalışmalarına en erken başlayan takım olan Trabzonspor, ihtiyacı olan mevkileri tek tek güçlendirmeyi hedefliyor. İngiliz ekibi Crystal Palace ile sözleşmesi biten Cheikhou Kouyate, Bordo-Mavililer'in transfer listesinde yer alıyor.

32 yaşındaki orta saha oyuncusu ile yapılan görüşmelerde belli bir aşama kaydedildi.

Geride bıraktığımız sezonun devre arasında da Bordo-Mavililer, Kouyate ile ilgilenmişti. Ancak Ada ekibi yüksek bonservis bedeli isteğince bu transfer sonuçlanmamıştı.

Başarılı oyuncu 31 maçta toplam 1 gol atıp 1 de asist yaptı. 

 
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