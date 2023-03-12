Haber Tarihi: 12 Mart 2023 16:04 - Güncelleme Tarihi: 12 Mart 2023 16:04

Trabzonspor Adana Demirspor maçı canlı izle! Şifresiz Trabzonspor Adana Demirspor maçı canlı izle!

Süper Lig'de bu hafta Trabzonspor Adana Demirspor ile karşı karşıya gelerek kozlarını paylaşıyor. Birçok insan müsabakanın hangi kanalda, saat kaçta oynanacağını merak ediyor. Peki Trabzonspor Adana Demirspor maçı hangi kanalda, saat kaçta oynanacak?

Trabzonspor Adana Demirspor maçı canlı izle! Şifresiz Trabzonspor Adana Demirspor maçı canlı izle!
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Spor Toto Süper Lig'de heyecan 25. hafta müsabakasıyla devam ediyor. Trabzonspor, Adana Demirspor'u konuk edecek. Abdullah Avcı ile yolları ayıran Trabzonspor, Adana Demirspor maçıyla çıkışa geçmek ve zirve takibini sürdürmek istiyor. Montella yönetimindeki Adana Demirspor ise zorlu deplasmandan galip gelmeyi amaçlıyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Trabzonspor - Adana Demirspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
TRABZONSPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇI CANLI İZLE

TRABZONSPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN? TS MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA? | SPOR TOTO SÜPER LİG

Trabzonspor - Adana Demirspor maçı 12 Mart Pazar günü saat 16.00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

Trabzonspor ile Adana Demirspor arasında Şenol Güneş Spor Kompleksi Akyazı Stadyumu'nda saat 16:00'da başlayacak müsabakayı Abdulkadir Bitigen yönetecek. Bitigen'in yardımcılıklarını Kemal Yılmaz ve Mustafa Servanlar yapacak.

FIRTINA 4 KİŞİ EKSİK

Adana Demirspor'u konuk edecek olan Trabzonspor, Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın istifasının ardından Orhan Ak yönetiminde ilk maçına çıkacak. Bordo-mavili takımda sakatlığı devam eden Anastasios Bakasetas, Trezeguet, Dorukhan Toköz ve cezalı Naci Ünüvar maçta forma giyemeyecek. Cezası biten Lazar Markovic ile sakatlıkları düzelen Marek Hamsik ve Edin Visca ise Orhan Ak'ın şans vermesi halinde forma giyebilecekler.

Kongre sürecinde yenilmek istemeyen ve ligde 38 puanla haftaya 6. sırada giren Trabzonspor, sıkıntılı süreçte 3 puanla sahadan ayrılmayı planlıyor.

Geçtiğimiz hafta Ümraniyespor karşısında 36 maçlık yenilmezlik serisini geride bırakan Trabzonspor, Süper Lig'de ise Adana Demirspor'a mağlup olmadı. Bordo-mavililer evinde rakibi ile oynadığı 16 maçta 12 galibiyet 4 beraberlik elde etti.


MUHTEMEL 11'LERİ

Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Bartra, Denswil, Eren, Siopis, Hamsik, Abdülkadir, Visca, Markovic, Gomez.

Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Mert Çetin, Semih, Rodrigues, Ndiaye, Stambouli, Belhanda, Yusuf Sarı, Emre Akbaba, Onyekuru.

 
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