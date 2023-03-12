Trabzonspor Adana Demirspor maçı canlı izle! Şifresiz Trabzonspor Adana Demirspor maçı canlı izle!

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Spor Toto Süper Lig'de heyecan 25. hafta müsabakasıyla devam ediyor. Trabzonspor, Adana Demirspor'u konuk edecek. Abdullah Avcı ile yolları ayıran Trabzonspor, Adana Demirspor maçıyla çıkışa geçmek ve zirve takibini sürdürmek istiyor. Montella yönetimindeki Adana Demirspor ise zorlu deplasmandan galip gelmeyi amaçlıyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Trabzonspor - Adana Demirspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?Trabzonspor - Adana Demirspor maçı 12 Mart Pazar günü saat 16.00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.Trabzonspor ile Adana Demirspor arasında Şenol Güneş Spor Kompleksi Akyazı Stadyumu'nda saat 16:00'da başlayacak müsabakayı Abdulkadir Bitigen yönetecek. Bitigen'in yardımcılıklarını Kemal Yılmaz ve Mustafa Servanlar yapacak.Adana Demirspor'u konuk edecek olan Trabzonspor, Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın istifasının ardından Orhan Ak yönetiminde ilk maçına çıkacak. Bordo-mavili takımda sakatlığı devam eden Anastasios Bakasetas, Trezeguet, Dorukhan Toköz ve cezalı Naci Ünüvar maçta forma giyemeyecek. Cezası biten Lazar Markovic ile sakatlıkları düzelen Marek Hamsik ve Edin Visca ise Orhan Ak'ın şans vermesi halinde forma giyebilecekler.Kongre sürecinde yenilmek istemeyen ve ligde 38 puanla haftaya 6. sırada giren Trabzonspor, sıkıntılı süreçte 3 puanla sahadan ayrılmayı planlıyor.Geçtiğimiz hafta Ümraniyespor karşısında 36 maçlık yenilmezlik serisini geride bırakan Trabzonspor, Süper Lig'de ise Adana Demirspor'a mağlup olmadı. Bordo-mavililer evinde rakibi ile oynadığı 16 maçta 12 galibiyet 4 beraberlik elde etti.Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Bartra, Denswil, Eren, Siopis, Hamsik, Abdülkadir, Visca, Markovic, Gomez.Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Mert Çetin, Semih, Rodrigues, Ndiaye, Stambouli, Belhanda, Yusuf Sarı, Emre Akbaba, Onyekuru.